Reggaestjärnan Eek-a-Mouse bor i Dalen – släpper ny singel

Så här låter Eek-a-Mouses nya singel, som släpps nästa vecka.

Visste du att reggaestjärnan och åttabarnspappan Eek-a-Mouse, från Jamaica, bor i Dalen i Enskede?

– Jag trivs här, med skogen och alla människor, säger han.

Nästa vecka släpper ikonen en ny singel – Mitt i fick ett smakprov i Dalenparken.



Den 62-årige reggaestjärnan Eek-a-Mouse har en coronapaus från sina spelningar världen över.

Men det hindrar honom inte från att vara aktiv. Förutom att hänga i Dalen och på utegymmet på Nytorps gärde förbereder han nästa musiksläpp, singeln ”Is it because I´m not a Marley?” som ges ut nästa vecka.

– Jag skriver nya sånger här hemma i Dalen. Jag har bott här delvis i tre år. Det är min hembas mellan spelningarna. Jag trivs i Dalen, med skogen, barn som leker ute och på utegymmet på Nytorps gärde. Och så gillar jag att spela poker inne i stan, säger han.

Döpt efter en häst

Åttabarnspappan Eek-a-Mouse heter egentligen Ripton Joseph Hylton. Smeknamnet fick han efter att han spelat på en häst vid samma namn.

– Men hästen förlorade när jag spelade på honom och han vann när jag var pank och inte spelade på honom. Då började mina vänner kalla mig för hästens namn, säger han.

Som en av företrädarna för singjay-stilen peakade Eek-a-Mouses reggaekarriär på 1980-talet.

Alla visste att jag skulle bli en professionell sångare
Eek-a-Mouse

Men musiken har alltid funnits där. Som barn lyssnade han på Bob Marley och uppträdde på skolkonserter. Till en början var det ska-musik som lockade innan reggaen tog över.

– Alla visste att jag skulle bli en professionell sångare, det var bara en fråga om när, säger han.

Träffades genom vänner

Till Sverige har Eek-a-Mouse åkt regelbundet i många år för att göra spelningar, till exempel på Nytorgsfesten. Nu har han bott i Sverige, och i Dalen, delvis i tre år. Han och sambon Liisa har varit ett par i 2,5 år.

– Vi träffades via gemensamma vänner, säger han.

Eek-a-Mouse åker regelbundet hem till Jamaica. Han har tre barn och två barnbarn där, samt fem barn i USA.

Nu ser han fram emot nästa veckas singelsläpp. Han längtar efter att få börja turnera igen efter coronakrisen.

Kan bli spelning i Dalen

Kanske blir det också en mindre spelning hemma i Dalen snart.

– Ja, om det går. Du kanske kan ordna det, säger Eek-a-Mouse och skrattar.

Men reggaeartistens planer sträcker sig längre än så. Han skriver även på en bok och en film. Han vill jobba som producent åt andra artister och är också sugen på att ta klivet in i matbranschen.

Drömmen vore att öppna en jamaicansk restaurang i Dalentrakten.

– Jag behöver bara pengarna först, säger han och skrattar.

Se Eek-a-Mouse balkongspelning