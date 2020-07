Rymning

18-åring dömd för mord i Rinkeby flydde från permisson

Bild ur polisens förundersökning från mordet på pizzerian i Rinkeby 2018.

Publicerad

En 18-årig man dömd för ett mord i Rinkeby 2018 rymde under torsdagen från sin bevakade permission i Kungsbacka.

Två män kom och hämtade honom i en taxibil.

Den 18-åriga mannen är tidigare dömd för ett mord på en pizzeria i Rinkeby i början av januari 2018, skriver SVT Nyheter.

18-åringen, som var 16 år vid mordtillfället, gick in på pizzerian och sköt en man i 20-årsåldern i både huvudet och halsen. Motivet till dödskjutningen ska enligt åklagaren ha varit hämnd för ett mord som några dagar tidigare skett i ett i garage i Rinkeby.

18-åringen dömdes till sluten ungdomsvård i tre år för mordet. Han dömdes också för grovt vapenbrott och narkotikabrott.

Rymde från permission

På torsdagen rymde den 18-åriga mördaren från en bevakad permission i Kungsbacka. Två personer i en taxibil dök upp och hämtade mannen utan att personalen som var med honom kunde agera. Bilen körde därefter in mot Göteborg och dumpades senare i närheten av gallerian Nordstan, skriver SVT.

Två personer anhållna

En stor polisinsats inleddes och redan under eftermiddagen greps en person. Senare under kvällen greps ytterligare fyra personer misstänkta för grovt främjande av flykt. Tre av dem släpptes och en har anhållits. Mannen som greps under eftermiddagen är också anhållen.

Om de tre männen som flydde från bilen är den morddömde mannen och de två män som fritagit honom har polisen ännu inte bekräftat.

