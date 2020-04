Rinkeby moské ställer in firandet av ramadan

Hussein Farah, imam i Rinkeby.

Gemensamma böner och planerade aktiviteter ställs in under ramadan på grund av coronaviruset.

Bland andra moskén i Rinkeby ställer in firandet.

På torsdagskvällen 23 april inleds den muslimska fastemånaden ramadan. Om allt hade varit som vanligt hade Stockholms muslimer samlats i någon av länets moskéer under kvällen och fortsatt göra det varje kväll under resten av månaden.

Men allting är inte som vanligt. På grund av coronaviruset blir ramadan helt annorlunda i år.

”Ställt in på grund av coronaviruset”

Moskén i Rinkeby har ställt in sina aktiviteter under ramadan:

– Vi har ställt in, på grund av coronaviruset och den omfattande spridningen som drabbar alla i vårt samhälle, säger Hussein Farah, imam i Rinkeby.

Hussein Farah säger att under ramadan, en ”jätteviktig” högtid i den islamiska religionen, brukar man annars samlas och be på kvällarna och äta tillsammans.

– Allt det här har ställts in, säger Hussein Farah.

Istället får den enskilde fira ramadan på egen hand. Moskén i Rinkeby erbjuder viss gemensamt firande i form av föreläsningar som går att följa via moskéns hemsida.

Erbjuder böner online

Även i moskén i Järfälla har alla inplanerade aktiviteter under ramadan ställts in. Stockholms moské som ligger vid Medborgarplatsen har tvingats till samma beslut.

I stället planerar båda moskéerna för föreläsningar och böner online.

– Det som uppskattas allra mest bland våra medlemmar under ramadan är gemenskapen och att få komma hit för att be tillsammans. Ingen vill att det här ska hända igen, säger Akil Zahiri. talesperson för shiamoskén i Järfälla.

– Det har varit svårt att hitta rätt verktyg att använda men det kommer att fungera. De allra flesta av våra medlemmar har en smartphone eller en dator nära till hands, säger Akil Zahiri.

Tipsar om bön hemma

Stockholms moské har på grund av den rådande situationen delat med sig av tips och råd till sina medlemmar om hur de kan be hemma i stället för i moskén.

Men enligt moskéns imam Mahmoud Khalfi behöver medlemmarna inte känna någon oro.

– Ur ett religiöst perspektiv finns en stor flexibilitet. Vi kommer att hitta andra alternativa lösningar som fungerar bra även om det är svårt och jobbigt att sitta hemma under en lång tid, säger Mahmoud Khalfi.

Imamen menar att man i svåra situationer måste hitta något positivt. I den här situationen kan mer tid med familjen vara en sådan sak.

– Vi delar det här med alla människor och jag hoppas att pandemin snart är över. Men jag tror att det kan vara bra för både kropp och själ och spendera mer tid med familjen, säger Mahmoud Khalfi.