Tio bra saker att göra i Väsby på sommarlovet

Sommar, sommar och sol. Trots att årets sommarlov blir lite annorlunda är det lätt att fylla det med saker att göra.

Mitt i Upplands Väsby guidar er genom ledigheten.

Sommarbio

Varje måndag under hela lovet visar Upplands Väsby kommun biofilm i Messingen. Passa på att krypa ner i stolen i biomörkret en regnig dag, eller varför inte för att komma undan solen en stund?

Sommarfilmer som Legofilmen 2, Asterix och Pettson och Findus till Call me by your name passar barn och unga i alla åldrar.

Biljetterna är gratis men måste bokas. Antalet platser är begränsat till 25 för att minska risken för smittspridning.

Spela teater på Gunnes gård

Barn mellan 11 och 15 år som är intresserade av skådespeleri kan passa på att anmäla sig till en teaterkurs på Gunnes gård.

De kommer att öva på improvisationslekar, att spela upp scener och berätta historier inspirerade av nordisk mytologi.

Kursen är kostnadsfri men kräver anmälan. Den hålls tre dagar i veckan, i två veckor.

Första kursen pågår 15, 16, 17, 22, 23 och 24 juni mellan klockan 10 och 14.

Andra kursen pågår 29, 30 juni, 1, 6, 7 och 8 juli mellan klockan 10 och 14.

Djurvårdarkurs på Gunnes gård

Lär dig att ta hand om djur som oxar, grisar, får och höns. Kursen är för barn mellan 7 och 13 år, den är kostnadsfri och hålls vid två tillfällen.

Mellan 7 och 10 juli samt 28 och 31 juli mellan klockan 10 och 14.

Sommarboken på Upplands Väsby bibliotek

Läs tre böcker och få en present. Under hela juni kan bokslukare mellan 6 och 18 år gå förbi biblioteket och hämta ut en bokpåse med tre böcker.

Läser man ut minst tre av böckerna får man en bok i present.

Pysselpåse fylld med sommar

Biblioteket delar även ut sommarpåsar fyllda med pennor och pyssel. Under hela juni kan barn mellan 3 och 18 år hämta ut påsarna på biblioteket.

Sagosommar på arabiska: أنا أقرأ .. و أنت تصنع

Under hela juni och juli kan barn lyssna på Zina som berättar sagor på arabiska. Efter sagan pysslar barnen kring sagans tema.

För att minska smittspridningen hålls sagoberättandet digitalt, det är kostnadsfritt, men kräver anmälan till zina.majni@upplandsvasby.se.

Läxhjälp i sommar

För den som vill hålla i gång räknehuvudet eller har restuppgifter från skolvåren finns bibliotekets digitala läxhjälp.

På måndagseftermiddagar mellan 16 och 18 kan den som behöver ansluta via Zoom och få hjälp med läxorna.

Kairo och nya badplatser i Väsby

Ingen sommar är så klart fullständig utan bad. Kairobadet och Bollstanäsbadet är ständiga stränder för vallfärdande badsugna.

Nytt för i år är att Upplands Väsby kommun gjort i ordning Sättrabadet för att minska trängseln vid de andra baden. Bland annat har man fixat ny sand, bänkar och toaletter.

I och med att den nya cykelvägen mellan Kairo och Sättra snart är klar kommer det bli lättare att cykla mellan badplatserna.

Hyr kanot och paddla i Mälaren

Mälaren är en sjö utmärkt att paddla kanot i, det blir en naturupplevelse på både land och i vatten. Bland annat finns den så kallade vikingaleden som går förbi fornborgar, fågelvikar och slott längs stränder.

På kanotklubben Glid vid Kairo går det att hyra kanot till ett billigt pris.

Klättring och skejt i Vilunda

I Vilunda finns aktivitetsparkens många möjligheter. Testa utegymmet och hinderbanan med redskap, klättra på klätterväggen, skejta eller cykla i pumptracken.

På Fritidsbanken i närheten går det att låna allt från fotbollar och flytvästar till frisbees och skejtboards.