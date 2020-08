Skog avverkad i Sätra naturreservat – ny kraftledning dras

Kalhuggen skogsremsa ner mot Mälaren i Sätra naturreservat.

Publicerad

Ett skogsparti i Sätra naturreservat höggs nyligen ner.

Orsaken är den kraftledning som dras mellan Bredäng och Beckomberga.

– Vi bygger en elmotorväg, säger Jenny Nilander, projektledare på Ellevio.



ANNONS

ANNONS

Joggare och flanörer i Sätrareservatet möttes av ett mindre kalhygge i helgen. En skogsremsa har avverkats vid Skärholmens strandstig, mellan Varpaängen och Mälaren.

Orsaken är den nya kraftledning som dras under mark och sjö, mellan Beckomberga och Bredäng. Den ska ersätta den luftledning som i dag går genom tätbebyggda områden och förfular Mälarhöjdsbadet.

Motorväg för el

De framtida kablarna får en kapacitet på 400 kV, dubbelt så mycket som nu.

– Vi bygger en elmotorväg för att Stockholmsregionen ska kunna växa. Mer el behövs till industrier, datahallar, bostäder och kontor, säger Jenny Nilander, projektledare på Ellevio.

Stigar i Sätra naturreservat har letts om, för att arbetet ska kunna göras. Foto: Märta Lefvert

Ellevio har fått dispens av Stockholms stad för att hugga ner skogen i Sätra naturreservat och gör arbetet i samråd med miljöförvaltningen. Det blir både tunga transporter och schaktarbeten i området framöver.

– Vi började med att avverka. Sedan ska vi skapa ett dike där sjökablarna ska in och en plats där de ska skarvas ihop med markkablarna, berättar Jenny Nilander.

ANNONS

Fler träd ska bort

Inom reservatet ska kablarna löpa vidare under Varpaängen och upp till Bredängs camping. Sedan fortsätter sträckningen längs Ålgrytevägen, viker av längs Björksätravägen, korsar Eksätravägen och Skärholmsvägen för att nå Bredängs stamstation på Strömsätravägen. Grävarbeten längs flera av vägarna startade redan i mars. De påverkar trafiken starkt och boende får även räkna med sprängningar-

I naturreservatet väntar fler trädfällningar. Men marken ska återställas, betonar Jenny Nilander.

– Vi har gjort en plan för det tillsammans med miljöförvaltningen, säger hon.

Avverkade träd, staplade vid Varpaängen. Foto: Märta Lefvert

Klart i slutet av 2022

I december 2022 ska kraftledningen vara klar. Den blir tolv kilometer lång med nio kablar. Sträckan under Mälaren går från Ängbybadet in i sundet mellan Drottningholm och Kärsön, vidare in i sundet mellan Kungshatt och Fågelön, och sedan söderut till Sätravik.

Projektet ingår i Svenska kraftsnäts projekt Storstockholm Väst, med sträckning Odensala-Överby-Beckomberga-Bredäng-Botkyrka-Kolbotten. Hela sträckan väntas vara klar 2030.