Allt fler gör som Sophie – köper familjens plagg second hand

Stockholms stad, urval

Innerstan:

Beyond Retro Drottninggatan 77 i Vasastan, och Brännkyrkagatan 82 på Södermalm. Vintage.

Judits Second Hand Hornsgatan 75 på Södermalm. Trendigt och vintage.

Herr Judit Hornsgatan 65, Södermalm. Trendigt och vintage.

Bye Buy (barn) , Sankt Eriksgatan 31, Kungsholmen

Camillas kläder, Fleminggatan 28, Kungsholmen

Lotta Vintage, Upplandsgatan 45, Vasastan

Arkivet Norrtullsgatan 33 i Vasastan och Nybrogatan 44 på Östermalm. För modemedvetna

Röda Korset Bl a Hornsgatan 56 och Östgötagatan 65 C på Södermalm, Dalagatan 34 i Vasastan

Stockholms stadsmission Bl a Hantverkargatan 78 på Kungsholmen, Hornsgatan 58 och Skånegatan 75 på Södermalm

Myrorna Bl a Hornsgatan 96 och Götgatan 79 på Södermalm, Fleminggatan 89 på Kungsholmen, Norrtullsgatan 9 och Adolf Fredriks kyrkogata 5–7 i Vasastan, Kolargatan 2 i Ropsten

Emmaus second hand och Emmaus Vintage. Peter Myndes Backe 8 på Södermalm

Västerort:

Erikshjälpen Skogängsvägen 59 i Spånga

Läkarmissionens second hand Siktgatan 8 i Vinsta

Ge För Livet Missionsvägen 75, Bromma

Stockholms stadsmission Vällingby centrum och på Karlsbodavägen 14 i Bromma

First Second Hand Vällingby centrum

Röda Korset Blackebergsvägen 116 i Bromma, Sörgårdsvägen 12 i Spånga, Ångermannagatan 197 i Vällingby

Söderort:

Stockholms stadsmission Farsta centrum, Liljeholmen centrum, Murmästarvägen 1 i Sätra

Myrorna Skärholmen centrum

Lindra second hand Kärrtorpsplan 1

AMANO Second Hand Svartågatan 12 i Bagarmossen

Möjligheternas hus Flygfältsgatan 6C i Skarpnäck

Jobulins barnbutik Kärrtorpsvägen 75

Andra varvet Högdalens centrum

Röda korset Ölmevägen 19 i Farsta

Botkyrka

Röda korset Tunatorget 3 i Tumba

PMU Pingstkyrkans Second Hand Hantverkarvägen 2 i Norsborg

Hela människan Gröndalsvägen 20 B i Tumba

Stockholms stadsmission Tomtbergavägen 3 i Hallunda

Danderyd:

Röda Korset Sätraängsvägen 4

Selected Vintage Djursholm Vendevägen 8. Exklusivt, inriktad på märkesplagg

Klädbyttan Vasavägen 26, Stocksund

Ekerö

Kyrkornas second hand Troxhammar Gård, Skå, Färingsö

Haninge

Stockholms stadsmission Handenterminalen 5

Röda korset Runstensvägen 22 i Handen och Bokstigen 7 i Västerhaninge

Fyndet Hantverkarvägen 25B, Handen

Mimmis Second Hand Åkervägen 4, Västerhaninge

Huddinge

Erikshjälpen Vårby allé 53 i Vårby

Barnkällaren Fullerstatorget 4 i Fullersta

Flemings second hand-butik Diagnosvägen 4F i Flemingsberg

Röda korset Hammartorpsvägen 3 i Trångsund, Bersåstigen 1 i Fullersta

Södertörnkyrkans Secondhand Patron Pehrs väg 5, i Huddinge centrum.

Hela människan Stationsvägen 25 i Stuvsta

Flemingsbergs kyrkas second hand Diagnosvägen 14–16 i Flemingsberg

Järfälla

Myrorna Jakobsbergs centrum

Röda korset Aspnäsvägen 22 i Jakobsberg

Lidingö

Röda korset Pyrolavägen 5 vid Skärsätra torg

Så gott som nytt (barn) Bodalsvägen 41

Nacka

Stockholms stadsmission Sickla köpkvarter

Röda korset Fredik Jahns Gränd 18 B i Finntorp

Mollamaia (främst barn) Värmdövägen 90, vid Nacka station

Lindra Second Hand Planiavägen 15 i Sickla

Puttis Rackartyg (barn) Lövdalsvägen 1 i Saltsjö-Boo

Norrtälje

Pingstkyrkans second hand Braxenvägen 5

Roslagskrafterna Sikvägen 5

Nykvarn

Lilla Loppans secondhand (barn) Allévägen 1.

Nynäshamn

Skyddsvärnet Industrivägen 8 C

Röda korset Telivägen 10

Sigtuna

Röda Korset Södergatan 32 i Märsta

Because we can Bristagatan 16 i Arlanda stad

Skänkt & Återhängt Södergatan 4 i Märsta.

Gårigen Tullportsgatan 15

Röda korset Trädgårdsgatan 5

Sollentuna

Stockholms stadsmission Sollentuna centrum

Myrorna Glimmervägen 13, vid Stinsen

Röda korset Malmvägen 55 i Tureberg

Da Capo Klädshop Häggviksvägen 18 i Häggvik

Återbruket Hedvigsdalsvägen 25

Solna

Stockholms stadsmission Solna centrum

Röda korset Råsundavägen 145, Björnstigen 10 i Bergshamra

Råsunda barnkläder Råsundavägen 124

Vingens Återbruk Solnavägen 53 A

Robinette Secondhand och Nytt Råsundavägen 158

Sundbyberg

Myrorna Sturegatan 36

Verdandi Fredsgatan 1

Saras Basar Sturegatan 24

Gammalt som Nytt Esplanaden 11

Södertälje

Second hand till hjälp Viksängsvägen 11

Stockholms stadsmission Strandgatan 6-8

PMU Pingstkyrkans second hand Virkesvägen 6

Tyresö

Röda korset Bollmoravägen 40

PMU Pingstkyrkans Second Hand Bollmora Gårdsväg 6

Täby

Myrorna Täby centrum

Kyrkornas 2hand Grindtorpsvägen 1

Allt & Lite Till Midgårdsvägen 20 i Täby kyrkby. tis, fre kl 11.30-16, ons-tor kl 12-18

Hej och Hå (barn) Holmgårdsvägen 5 i Täby kyrkby

Röda korset Eskadervägen 16 i Näsbypark centrum

Cerina’s First & Second hand Prästgårdsvägen 11 i Täby kyrkby. Tidlösa eller moderna damkläder. mån-tor 10-18, fre 10-15

Upplands-Bro

Röda korset Blomstervägen 5 B i Bro

Läkarmissionen Second Hand Bro köpcentrum

Upplands Väsby

Röda korset Björkvallavägen 10 C i Väsby

Skopan Finvids väg 10 i Runby

Gittans bod Hammarbyvägen 16, Sigma centrum

Värmekällan Runbyvägen 9

Twice for Kids Kanalvägen 3A i Bredden

Vallentuna:

MIVA second hand Hjälmstavägen 8B

Lindra Second hand Svedjevägen 2

Barnboden Allévägen 24

Värmdö:

Stockholm stadsmission Orions väg 1 i Mölnvik

Pinocchio Secondhand Odelbergs Väg 13 i Gustavsberg. Barnplagg. Märkeskläder för dam.

Madame von Vintage Fruviksvägen 2-6. Retro och vintage Inriktad på märkeskläder

Österåker

Gårigen Gamla skolvägen 10 i Åkersberga