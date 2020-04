Covid-19

Nya siffror: Så många bekräftade coronafall finns i Sumpan

Coronaviruse orsakar sjukdomen covid-19.

Publicerad

Smittspridningen av corona har sträckt ut sig över hela Stockholmsregionen, konstaterar Smittskydd Stockholm.

I Sundbyberg har 125 personer bekräftats smittats av corona.

Sjukdomen covid-19 har minst sagt vänt upp och ner på tillvaron. Gymnasieskolor har stängts, besöksförbud på äldreboenden har inrättats, riskgrupper får hårda direktiv om att stanna hemma.

Totalt rör det sig om 125 personer i Sundbyberg som har bekräftats ha smittats av corona.

Region Stockholm har sedan 12 mars endast provtagit riskgrupper och personer som behöver vård.

De nya siffrorna som redovisar bekräftade fall i respektive kommun och stadsdel visar alltså inte hur många som faktiskt smittats, utan hur många som provtagits och bekräftats bära på viruset.

Fram till och med den 6 april har cirka 12 600 personer provtagits i Stockholms län och 3 143 personer har bekräftats bära på viruset.

– Vi kan nu se att smittspridning sker i hela Region Stockholm. Tidigare har vi rapporterat en överrepresentation av antalet smittade personer per 10 000 invånare främst i stadsdelarna Spånga Tensta och Rinkeby Kista. Det tycks dessvärre hålla i sig, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm i ett pressmeddelande.

Så många har bekräftats sjuka i covid-19

I listan redovisas det totala antalet bekräftade covid-19-fall samt bekräftade fall per 10 000 invånare. För de kommuner eller stadsdelar som har under 10 smittade personer per 10 000 invånare redovisas dessa samlat.

Område Antal fall Fall per 10 000 invånare Länet 3143 13 Botkyrka 106 11 Danderyd 44 13 Ekerö 24 13 Haninge 80 9 Huddinge 101 9 Järfälla 110 14 Lidingö 77 16 Nacka 134 13 Norrtälje 27 4 Salem 11 7 Sigtuna 71 14 Sollentuna 110 15 Solna 123 15 Stockholms kommun totalt 1461 15 Bromma 87 11 Enskede-årsta-Vantör 108 11 Farsta 73 12 Hägersten-Liljeholmen 83 9 Hässelby-Vällingby 119 16 Kungsholmen 62 9 Norrmalm 137 17 Rinkeby-Kista 238 47 Skarpnäck 53 11 Skärholmen 60 16 Spåna-Tensta 144 37 Södermalm 152 12 Älvsjö 43 14 Östermalm 102 13 Sundbyberg 125 24 Södertälje 117 12 Tyresö 59 12 Täby 81 11 Upplands-Bro 26 9 Upplands Väsby 49 10 Vallentuna 14 4 Vaxholm 13 11 Värmdö 30 7 Österåker 38 8

Källa: Smittskydd Stockholm.

Information på 26 språk