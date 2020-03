STATISTIK

Vi har siffrorna – så många bilar rullade i Järfälla 2019

Vid årskiftet fanns 367 bilar per tusen invånare i Järfälla.

Mer än var tredje invånare i Järfälla har bil.

Ser man till det totala antalet personbilar i kommunen har antalet ökat marginellt sedan 2018, medan det minskat om man jämför per tusen invånare istället.

Trängselskatt, miljözoner och parkeringsavgifter – Stockholms stad gör sitt bästa för att få invånarna att släppa ratten.

Stockholms stad är den kommun i länet där antalet personbilar minskade mest under 2019 – med 3 300 bilar. Det är fler än lika många som hälften av alla bilar i Salem.

– Det är del av ett trendbrott i samhället – flygresorna minskar, tågtrafiken slår nya rekord, fler väljer att äta klimatsmart och nu minskar även biltrafiken, har trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tidigare sagt till Mitt i.

Så många bilar finns din kommun

Tabellen visar antalet personbilar i din kommun vid årsskiftet 2019/2020

Personbilar 2018 2019 Botkyrka 30 247 30 368 Danderyd 17 533 17 345 Ekerö 12 894 12 802 Haninge 33 036 33 422 Huddinge 38 399 38 428 Järfälla 29 243 29 324 Lidingö 17 809 17 833 Nacka 45 869 49 860 Norrtälje 32 618 33 038 Nykvarn 5 443 5 538 Nynäshamn 12 385 12 345 Salem 6 529 6 478 Sigtuna 19 215 19 675 Sollentuna 33 505 33 103 Solna 40 948 41 114 Stockholm 355 457 352 138 Sundbyberg 16 010 15 958 Södertälje 46 241 47 721 Tyresö 17 623 17 603 Täby 30 382 30 505 Upplands-Bro 11 912 12 019 Upplands Väsby 18 257 18 521 Vallentuna 15 743 15 914 Vaxholm 5 260 5 219 Värmdö 18 672 18 738 Österåker 20 526 20 856

Källa: Trafikanalys

Fler bilar i länet

I 10 av länets 26 kommuner minskade antalet bilar i antal under 2019 i jämförelse med året innan. Men i länet i stort blev bilarna fler.

Vid årsskiftet 2019/2020 fanns 935 865 bilar i trafik vilket är drygt 4 000 fler bilar än vid årsskiftet året innan. Det gör Stockholm till landets mest bilrika län.

– Ju större befolkningen blir desto fler bilar användas. Historiskt sett har vi bara sett en minskning av antalet bilar i samband med lågkonjunkturer, säger Anette Myhr som är statistiker på Trafikanalys.

Färre bilar per tusen invånare

Trots fler bilar på länets vägar minskade antalet bilar per tusen invånare under 2019. Nu finns 394 bilar per 1 000 stockholmare, vilket är fyra färre bilar i jämförelse med året innan.

I de allra flesta kommuner var trenden densamma under förra året. Nacka, Nykvarn, Sigtuna och Södertälje avviker från trenden.

– Vi har haft en kraftig befolkningsökning de senaste åren. Det handlar helt enkelt om att befolkningen ökar snabbare än antalet bilar, säger Anette Myhr.

Bilar per tusen invånare

Tabellen visar antalet bilar i relation till hur många som bor i din kommun.

Bilar/tusen invånare 2018 2019 Botkyrka 326 322 Danderyd 528 527 Ekerö 457 448 Haninge 368 365 Huddinge 345 341 Järfälla 375 367 Lidingö 373 371 Nacka 444 474 Norrtälje 530 529 Nykvarn 501 503 Nynäshamn 439 432 Salem 389 386 Sigtuna 401 403 Sollentuna 463 449 Solna 504 498 Stockholm 370 361 Sundbyberg 318 306 Södertälje 476 483 Tyresö 368 365 Täby 427 424 Upplands-Bro 416 410 Upplands Väsby 403 398 Vallentuna 473 468 Vaxholm 440 435 Värmdö 422 417 Österåker 460 459

Källa: Trafikanalys