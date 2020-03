Hög sjukfrånvaro tvingar Skarpnäcks skola att hemundervisa

Skarpnäcks skola stänger ned högstadiet i två dagar framåt från och med tisdag 17 mars.

Högstadiet på Skarpnäcks skola stängs i två dagar och elever erbjuds distansundervisning eftersom en stor del av skolans personal är sjuka.

Samtidigt kortas öppettiden på fritids ned.

Under måndagen går Skarpnäcks skola in i första fasen av sin beredskapsplan. Vårdnadshavare uppmanas att hämta sina barn tidigare på fritids redan under måndagen.

Då 30 procent av skolans personal är hemma sjuka så kortas skolans öppettider ner och högstadiet erbjuds distansundervisning från och med tisdag i två dagar framåt, det vill säga den 17 och18 mars.

– Vi kommer att fatta ett nytt beslut därefter. Vi prioriterar framförallt lågstadiet för att kunna upprätthålla undervisning och verksamhet, men även mellanstadiet, säger Christopher Alshammar, biträdande rektor.

Enligt skolans hemsida är öppettiderna mellan klockan 07.00-16.30. De fortsätter att uppdatera informationen via sms, e-post, skolplattformen och hemsidan.

För tillfället finns det inga uppgifter om bekräftade fall av coronaviruset på skolan.