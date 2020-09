Söderort

En till sjukhus efter krock mellan SL-buss och personbil

Publicerad

En personbil och en SL-buss krockade på onsdagsmorgonen i Solberga i söderort. Personen som körde bilen fick föras till sjukhus med ambulans.

Det är oklart om det fanns passagerare på bussen.

Det var vid klockan 06 som olyckan mellan en SL-buss och en personbil inträffade på väg 271 i höjd med Juvelerarvägen i närheten av Älvsjö och Solberga, skriver SVT Stockholm.

– Bussen körde in i sidan på personbilen. Det är en del trasiga trafiklysen på plats, så det det kommer påverka trafiken under dagen, säger Per Johansson, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvarsförbund till SVT.

Räddningstjänsten larmades och vägen stängdes av. Personen som körde bilen fick föras till sjukhus, men dennes skadeläge är oklart.

Det är även oklart hur det gick för busschauffören och om några passagerare fanns ombord på bussen.

Vid klockan 07 ska räddningstjänsten ha lämnat platsen och fordonen har bärgats bort.