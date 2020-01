Ett uttag av cirka 10 miljoner ton berg planeras att ske över 30 år.

Vid ett genomsnittligt uttag om 300 000 ton berg per år skulle antalet transporter uppgå till 90 (in- och uttransporter) per dag till området.

Vid ett maximalt uttag om 500 000 ton berg år skulle antalet antalet transporter uppgå till cirka 150 per dag.