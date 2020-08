Nya lokaler räddar Skärholmens enda bokhandel från konkurs

Per Ahlqvist har levt sitt liv i bokbranschen - och tänker fortsätta tills han är 120 år.

I våras var det nära att Skärholmen miste sin enda bokhandel.

En flytt till en mindre lokal i SKHLM räddar butiken från konkurs.

– Det här ska bli Sveriges modernaste bokhandel, säger ägaren Per Ahlqvist.

I sommar har bokälskare kunnat glädja sig åt storrean på böcker i En annan bokhandel. Orsaken har varit okänd för de flesta: På lördag flyttar bokhandeln till en betydligt mindre lokal i andra änden av Storholmsgatan.

Ägaren Per Ahlqvist kunde inte vara nöjdare.

– Vi får plats med nästan lika mycket böcker. Samtidigt blir hyreskostnaden 900 000 kronor om året, i stället för 2,2 miljoner. Det är en enorm skillnad, säger han.

Tuffa hyreshöjningar

Mitt i träffar Per Ahlqvist i de gamla lokalerna, någon vecka före flytten. Det är gott om folk i butiken, som kikar på allt från böcker till spel och pysselprylar. Under våren och försommaren var det tuffare. Försäljningen sjönk med 30 procent under den akuta coronakrisen.

Men det var inte pandemin som fick bokhandeln på knä, utan hyreshöjningar. I början av 2000-talet var hyran en miljon kronor om året. Sedan har den höjts steg för steg. I början av 2020 aviserade centrumägaren en höjning, till 2,2 miljoner kronor. Då fick Per Ahlqvist nog.

– Jag slutade helt enkelt att betala hyran under ett par månader. Då tog centrumägaren kontakt och erbjöd mig nya lokaler. Det är en jättebra lösning, säger han.

Per Ahlqvist gläntar på skynket till de nya lokalerna, en dryg vecka före öppningen den 15 augusti. Foto: Märta Lefvert

Vi tar en promenad till de nya lokalerna, vid en av entréerna mot Skärholmstorget (granne med butiken Partyland). Här blir det en våning i stället för två, och fönster ut mot torgets ena hörn. Längst in ska Per Ahlqvist ha ett litet kontor, med utsikt över butiken.

– Det här ska bli Sveriges modernaste bokhandel. Vi ska utveckla vår digitala försäljning, via vår webbsida, och göra det här till en bra social mötesplats, säger han.

Född in i branschen

Per Ahlqvist kan bokbranschen utan och innan. Hans föräldrar drev en bokhandel i Spånga och1976 tog han över den. Tre år senare kom han till Skärholmen.

– En god vän tipsade om att det fanns en bokhandel i Skärholmen som jag kunde få köpa för en krona. Då visste jag knappt vad Skärholmen var! Men jag åkte hit och tittade – och bestämde mig för att ta över, berättar han.

Från sitt nya kontor får Per Ahlqvist utblick över bokhandeln. Foto: Märta Lefvert

Sedan dess är han Skärholmen trogen. Under några år på 1980-talet drev han visserligen ett par butiker även i city men efter en konkurs där har han hållit sig borta från innerstan.

– Däremot finns En annan bokhandel i Globen också. Den äger min fru, medan jag äger den här. Till skillnad från mig är hon mycket litteraturintresserad. Det är inte jag och det har jag alltid skämts lite för. Visst läser jag men inte lika mycket som min fru. Det är affärsrörelsen som intresserar mig, säger han.

Ska bli 120 år

Per Ahlqvist har gott om tid på sig att förverkliga sina visioner med En annan bokhandel. 78-åringen tänker bli 120 år och har startat en förening för alla med samma mål. Gänget träffas en gång i månaden och bjuder in peppande föreläsare.

– Jag tränar varje dag och håller hjärnan i gång med problemlösningar. Det är klart jag ska bli 120! Det gör att jag har 40 år på mig att skapa världens modernaste bokhandel!