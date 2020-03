Snart kan SL filma Danderydsborna även utanför spärrarna

Mörby centrum, en vardagsförmiddag i mars.

Nära 23 000 kameror filmar resenärerna i Stockholms kollektivtrafik.

Det räcker inte, anser SL. En ny lag ska göra det betydligt enklare att sätta upp kameror även utanför spärrarna.

Den som reser med SL får räkna med att bli filmad. Kameror finns på alla tunnelbanestationer och på 39 av 50 pendeltågsstationer. Dessutom finns de i alla bussar, i de flesta t-banevagnar och i de nyare pendeltågen.

Totalt har SL cirka 22 700 kameror. Och fler ska de bli. SL:s ledning väntar otåligt på en ny kamerabevakningslag, som ska göra det lättare att montera upp kameror på ännu fler platser, till exempel vid Mörby centrum.

– I dag har vi ett tunnelbaneundantag, som gör att vi får sätta upp kameror i tunnelbanan, utifrån vårt behov. I all övrig kollektivtrafik måste vi ansöka om tillstånd för varje enskild kamera. Vi vill att samma princip ska gälla för hela kollektivtrafiken som i tunnelbanan. Det är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla vårt trygghetsarbete, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande i trafiknämnden i Region Stockholm.

Den nya lagen innebär att kameror får monteras upp även längs Roslagsbanans stationer, som den i Täby. Foto: Stefan Källstigen

I dag får SL:s kameror inte filma utanför spärrarna. Orsaken är att alla som rör sig där inte är SL:s kunder. Om den nya lagen går igenom kommer SL även att kunna filma vid entréer till pendeltågsstationer, på lokalbanornas stationer och entréer, på bussterminaler och vid tvärbanorna, utan att söka tillstånd.

Raderas efter fem dygn

Integritetskränkande? Nej, tycker Kristoffer Tamsons (M). Materialet raderas inom fem dygn om inga brottsmisstankar finns.

– Det finns väldigt tydliga regelverk kring hur materialet lagras och vem som får se det. Bara polisen får begära in det, vid misstanke om brott. Polisen gör över 3 000 bilduttag varje år från oss. Det ger dem möjlighet att snabbt reda ut vem som gjort vad, säger han.

Kan börja gälla den 1 augusti

Den nya lagen har, till Tamsons förtret, försenats flera gånger. Senast var tanken att den skulle träda i kraft den 1 januari 2020, men regeringen lämnade över propositionen till riksdagen först den 10 mars. Troligen börjar lagen gälla den 1 augusti 2020.

Under tiden arbetar SL vidare med att införa fler livekameror, som ger möjlighet att övervaka händelser i realtid. I dag finns 4 700 stycken, på på stationer och plattformar, men inom en snar framtid ska de finnas även i tunnelbanetågen. De 48 nya C 30-tåg som börjar rulla under de två närmsta åren ska alla ha livekameror.

Dessutom ska C20-tågen (i drift sedan sekelskiftet) utrustas med livekameror i takt med att de renoveras, och ett pilotprojekt för bussar är på gång.

– Med livekameror kan våra trygghetsoperatörer koppla in sig och se vad som händer live, när de har fått in ett larm. Om någon till exempel ringer om ett slagsmål kan de se exakt vad som sker och snabbt larma dit båd egen personal och polis, säger Claes Keisu, pressansvarig vid SL.

”Världens tryggaste t-bana”

Stockholms tunnelbana är, enligt Kristoffer Tamsons, ”världens tryggaste” och enligt SL:s undersökningar har resenärernas upplevda trygghet ökat något (från 70 procent 2017 till 72 procent 2019). Skeptiker kan argumentera för att fler kameror då inte behövs.

– Det här är bland annat tack vare kamerorna. Genom trygghetsnumret och vår personal finns också snabb hjälp att få, säger Tamsons.