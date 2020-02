Han släpper singel på alla hjärtans dag – om hjärtekross

Artistnamn: Dani-L

Ålder: 22 år

Bor: Upplands-Bro

Skriver på: Svenska ”Allt i mitt huvud är ju på svenska”

Första stora musikupplevelsen: Akon – Sorry, Blame It On Me ”Det var då jag förstod kraften i musiken”

Favoritartister: Mwuana och Parham

Favoritlåtar: Jag bryr mig av Mwuana och Fingertoppar av Parham

Intressen: Allt som har med musikbranschen att göra

Nästa låt: En akustisk version av Andetag släpps den 6 mars och den 20 mars släpps singeln En natt till

Instagram: @dani.l.lyssna