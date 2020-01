Slutat tjafsa? Så svarar politikerna om larmet från Sös akut

Sluta tjafsa och gör något åt situationen på akutsjukhusen, lyder uppmaningen till Aida Hadzialic (S) och Irene Svenonius (M).

De har olika syn på hur kaos på Sös-akuten ska undvikas i framtiden.

Irene Svenonius (M) menar att närakuterna och den nya, större, akutmottagningen som öppnar i vår minskar trycket på Södersjukhuset.

Aida Hadzialic (S) anser att personalen är nyckeln och vill stoppa varslen och öka bemanningen.



Sluta tjafsa och gör något i stället. Den uppmaningen gav Iréne Lindblad till finansregionrådet Irene Svenonius (M) och oppositionsrådet Aida Hadzialic (S) i sitt facebookinlägg om kaoset på Sös-akuten helgen som var.

Hon befann sig på akuten i 13 timmar med sin 83-åriga mamma, som fått proppar i lungorna.

Hon beskrev sängar med patienter på varje upptänklig yta, ”gamla med hjärtproblem, någon som stått på näsan på fyllan och skyllde på ”Bajen”. Självmordsförsök, knarkare med psykoser, någon som fått ett epilepsianfall & slagit sig sönder & samman, en förmodat dement man som vandrade runt och försökte lägga sig på alla andras britsar” skrev hon.

Hon hyllade personalen som slet, ”trots ett tryck som skulle fått vem som helst att bryta ihop, lägga sig i fosterställning på golvet och gråta”.

Irene svarar Iréne

Nu har hon fått svar av Irene Svenonius:

”Jag beklagar djupt situationen den dag ni var på Södersjukhuset. De hade ovanligt många fall, ambulanser styrdes t o m om under några timmar till andra sjukhus för att avlasta.

Detta är inte en långsiktigt acceptabel situation, vare sig för patienter eller för vår personal som sliter och gör sitt yttersta för de sjuka patienterna.

De nio närakuter som öppnat har avlastat akutmottagningarna. Men mer ska göras för att förbättra den dagliga situationen för både patienter och anställda. Under våren 2020 ska Södersjukhusets akutmottagning flytta in i nya, moderna och betydligt större lokaler.

Din och andras berättelser, men också utvärdering av verksamheten i all vård under helgerna används för att ytterligare förbättra planeringen av sjukvården under kommande storhelger.” skriver hon.

Fler vårdplatser – men det räckte inte

Hennes koalitionskollega Anna Starbrink (L) säger:

– Jag är liksom andra stockholmare mycket tacksam för de insatser vårdpersonalen gjort. Storhelgerna innebär alltid en utmaning när man drar ned på kapaciteten för att också vårdpersonal ska kunna få ledigt. Det finns en väldigt noggrann planering inför detta med samverkan mellan sjukhusen, utökade körtider med jourläkarbil och i år har sjukhusen kunnat ha fler vårdplatser öppna än förra julen.

Hotad patientsäkerhet

Men det räckte alltså inte den här lördagen.

– Patientsäkerheten är hotad. Det är en skam att Sveriges rikaste region inte kan leverera bättre, säger Aida Hadzialic (S).

Hon menar att grundbemanningen på sjukhusen måste vara bättre, så att man klarar även storhelgerna. Men i stället varslas läkare och undersköterskor om uppsägning för att sjukhusen ska klara sina budgetar.

– Pengar har slösats på dyr privatisering, alla vårdval och på NKS, så att vi inte har råd med vård.

Inte överens

I facebookinlägget uppmanas politikerna att sluta tjafsa och göra något åt saken. Aida Hadzialic säger att de är beredda att göra vad som krävs, men att ansvaret ligger hos moderaterna och övriga partier som är i majoritet.

– Vi har sträckt ut en hand och föreslagit ett räddningspaket för att stoppa rekordvarslen, men det röstades ner i fullmäktige, säger hon.