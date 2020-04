Socialchef om läget i äldreomsorgen: ”Under kontroll”

Ett 30-tal personer kommer att flyttas över från andra förvaltningar för att hjälpa till i äldreomsorgen. Det berättar David Gyllenstråle.

Läget är ännu under kontroll för äldreomsorgen i Vallentuna.

Men den riktiga prövningen kommer om någon månad, när smittspridningen väntas nå sin kulmen.

– Då blir det en brant ökning, säger socialchefen David Gyllenstråle.

Mitt i Vallentuna tar temperaturen på hur kommunens näringsliv, äldreomsorg och skolor klarar av coronakrisen. Läget är ansträngt på sina håll – men långt ifrån hopplöst.

Del 2 – äldreomsorgen

Hur bedömer du läget inom äldreomsorgen?

– Som att det är under kontroll, säger David Gyllenstråle. Hastigheten i smittospridningen har inte varit i den nivå som regionen trott. Så den plan vi tagit fram håller. Vi förväntar oss att kulmen kommer i slutet av april eller början av maj. Men utvecklingen beror helt på hur hela befolkningen lever från dag till dag.

På äldreboendena skiftar sjukfrånvaron kraftigt i personalen.

– Man kan som chef komma in en dag och ha ett stabilt läge. Några dagar senare kan det vara helt annorlunda. Det är givetvis en utmaning under den här perioden. Om vi upptäcker att någon visar symtom på ett särskilt boende har vi särskilda åtgärder. Det har vi i vanliga fall också. Men vi har ett större behov av personal nu, bland annat eftersom man måste isolera dem som uppvisar minsta symtom.

Hur mycket värre är det nu än tidigare kriser?

– Just nu är det inte värre alls utifrån insjuknade eller avlidna. Vi har tidigare haft det mycket värre under influensaperioder. Men vi förbereder oss för hur det blir om en månad. Då blir det en brant ökning när den exponentiella tillväxten tar fart. Så det är för tidigt att säga.

Vad gör ni för att personalen som jobbar i direkt kontakt med de äldre ska orka?

– Det är en jättebra fråga. Vi måste ha perspektivet längre framåt, hela året och vidare. På individnivå är det närmsta chef som ser till att arbetet fungerar och att man får möjlighet till återhämtning. Som chef ska man så lite som möjligt ska behöva beordra övertid. Vi försöker se till att få resurser. Vi utbildar och tar in så mycket vi kan just nu så att vi har personal.

– Ledningsgruppens jobb är att ge verksamheterna rätt förutsättningar att bedriva arbetet med en god arbetsmiljö och hög kvalité. Därför arbetar vi nu med att få in personal så att vi har en bemanningspool att använda under svårare perioder.

– Just nu har vi ett 30-tal personer från andra förvaltningar som vi ska börja utbilda och introducera. Vi har också ett intresse från kommuninvånarna att gå in och stötta. Så just nu ser de resurser vi får in ut att hålla

Hur mår äldreomsorgen på en skala mellan 1 och 10, där 1 är normalläge och 10 är exceptionellt tufft?

– Oj, det är svårt attsvara på. Men varken socialförvaltningen är inte i något katastrofläge. Vi har extra belastning men vi har några växlar kvar.