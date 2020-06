Socialchefen om dödsfallen: ”Vi kan bara beklaga”

Helena Åman är socialchef i Upplands-Bro kommun.

Publicerad

Sara Jakobsson och Anna Erikssons mamma och mormor avled båda två i covid-19 strax innan påsk. Bristen på information inifrån Allégården beskriver syskonen som värst i processen fram till att deras anhöriga gick ur tiden.

Men hur kommenterar kommunen det inträffade?

ANNONS

ANNONS

På Allégården i Bro bodde båda Sara Jakobsson och Anna Erikssons mamma och mormor. I samband med att pandemin svepte in över Upplands-Bro inträffade det som inte fick hända – både mamma och mormor insjuknade i covid-19.

Efter en tids sjukdom avled mormor och inom loppet av en och en halv vecka även deras mamma Elisabeth.

Socialchefen om bristen på information: ”Så ska det inte fungera”

Ovisshet, sorg, kamp och ständig jakt efter information om närståendes hälsotillstånd – så beskriver Anna och Sara den senaste tiden.

Enligt Upplands-Bros socialchef Helena Åman är det inte meningen att anhöriga ska behöva jaga efter svar och information gällande en närståendes hälsotillstånd på det här sättet.

– Så ska det inte fungera, ansvaret att hålla enskilda informerade om sjukdomstillstånd ligger på läkare och sjuksköterska, säger Helena Åman och fortsätter:

– Vi har haft en väldigt kaotisk situation där det har varit mycket jobb för medarbetarna inom våra vård- och omsorgsboenden, har det här med information inte fungerat så kan vi bara beklaga.

Personal utan skyddsutrustning

Sara Jakobsson och Anna Eriksson beskriver även hur personalen på Allégården i olika sammanhang saknade skyddsutrustning – exempelvis i samband med att de själva var på plats för att städa ur sin mammas lägenhet.

Frågan om skyddsutrustning och hur detta har fungerat på Allégården kan inte socialchefen Helena Åman svara närmare på annat än i generella ordalag:

– Skyddsutrustning har vår personal då man jobbar med misstänkt smittade eller konstaterat smittade, eller då man städar en bostad.

ANNONS

Kommunens egen intervju med boendets enhetschef

På kommunens hemsida har en intervju publicerats med Allégårdens enhetschef. Sara Jakobsson och Anna Eriksson reagerade starkt på texten.

I en del beskrivs hur boendet isolerat covid-smittade från övriga verksamheten. Enligt syskonen är det här ingenting som stämmer.

– Vi fick till och med besked då vi pratade med personal på boendet att de inte kan isolera den här typen av brukare, säger Sara Jakobsson.

”Generellt har det varit svårt att vårda just demenssjuka”

Helena Åman förklarar att grunden är att vården ska bedrivas först och främst i den smittades egna lägenhet. Därefter har man på Allégården försökt isolera smittade inom respektive avdelning.

– Generellt har det varit svårt att vårda just demenssjuka, och vi har ingen rätt att låsa in brukare. Även om den här frågan har lyfts nationellt under pandemin så har det inte fungerat som vi hade önskat och velat eftersom vi inte haft de begränsningsåtgärder som vi skulle behövt.

Finns det planer på att utreda hur vården fungerat under pandemin i Upplands-Bro?

– Vi har inte börjat titta på det specifikt. Men det är klart att den här våren kommer att vara värdefull att utvärdera, så på något sätt kommer vi göra det. Det är däremot ingenting vi startat upp ännu eftersom vi fortfarande är i pandemin, säger Helena Åman.