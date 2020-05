Södermalmsbons konst ska locka motionärer till Årstaviken

Aksel Örn Ekblom målar på fritiden och har själv sprungit Årstaviken runt många gånger.

Publicerad

Ta en tur runt Årstaviken och titta på konst samtidigt.

Med utställningen On hold - Hold on vill Södermalmskonstnären Aksel Örn Ekblom liva upp vardagen för motionärer under coronakrisen.

ANNONS

ANNONS

– Jag vill att folk ska få ett leende på läpparna. Folk behöver lite uppmuntran och pepp. Jag ville kombinera stimulans och fysisk aktivitet. Det är också en uppmaning att kämpa på och hålla modet uppe, säger Södermalmsbon Aksel Örn Ekblom.

De närmsta två veckorna kommer besökare som går runt Årstaviken att få ta del av art directorn och konstnären Aksel Örn Ekbloms utställning.

Tavlorna sitter uppe runt den 9 kilometer långa motionsslingan, till exempel vid utegymmen.