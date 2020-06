Coronakrisen

Bara ett av Sollentunas äldreboenden har coronasmittan kvar

Ett tag var det smittspridning på flera av Sollentunas äldreboenden, men nu har trenden vänt och nio av tio äldreboenden är helt smittfria.

Som mest fanns coronasmittade på sex av Sollentunas tio äldreboenden och redan i mitten av maj hade över 40 personer som bodde på äldreboende i kommunen dött av covid-19.

Men nu är läget betydligt bättre. Nio av tio boenden är helt utan smittade och på det tionde handlar det om något enstaka fall.

– Vi peakade tidigt i Sollentuna och nu har vi lagt oss på en platånivå. Och många som har haft corona på våra äldreboenden har tillfrisknat, för det är inte så att alla äldre som insjuknar dör, säger vård- och omsorgskontorets ordförande Anna-Lena Johansson (L).

”För tidigt att andas ut”

Hon är naturligtvis glad att smittspridningen har stoppats på kommunens äldreboenden, men hon betonar att det inte innebär att man kan slå sig till ro.

– Det är för tidigt att andas ut, det viktiga nu är att hålla i. Därför håller vi fortsatt seniorträffarna stängda. Det är en balansgång eftersom många som brukar gå dit bor ensamma och kan bli väldigt isolerade nu, men det är fortfarande för instabilt, säger Anna-Lena Johansson.

Förlängt besöksförbud

Även besöksförbudet på äldreboenden har förlängts. Det gjordes på nationell nivå av regeringen i måndags, och gäller nu till den 31 augusti, men annars hade Sollentuna tagit ett eget sådant beslut berättar Anna-Lena Johansson.

Regeringen gav samtidigt Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fun­gera som ett stöd både för personalen och anhöriga när det gäller hur besök kan ordnas på ett säkert sätt. Det kan exempelvis handla om att underlätta för besök utomhus eller att sätta upp plexiglas i boendet.

Plexiglas dissades

Samma frågor brottas de ansvariga inom Sollentunas äldrevård med. Vård- och omsorgskontoret har gått ut med en fråga till utförarna inom äldreomsorgen om de skulle vilja testa metoden med plexiglas, som har använts på flera håll.

– Men det var ingen som tyckte att det var en bra idé, säger vård- och omsorgskontorets förvaltningschef Pia Bornevi.

Digitala möten

I stället kan det bli aktuellt att anhöriga kan hälsa på utomhus och på avstånd om äldreboendet bedömer att det kan ske riskfritt.

– Det blir ett stort ansvar för verksamheterna, men vi litar på att de klarar det, säger Anna-Lena Johansson.

Framför allt är det dock digitala möten som gäller och kommunen har bland annat köpt in läsplattor till de äldreboenden som har behövt det, berättar Anna-Lena Johansson.

Fikaringar och Skypeträffar

Samma sak gäller för de som brukar besöka kommunens öppna träffpunkter för äldre – som just nu är stängda.

Kommunen och AB Solom erbjuder nu i stället alternativa aktiviteter där äldre kan träffas via telefon och via nätet i sommar.

Det handlar bland annat om fikarinkar som arrangeras via telefon tre gånger per vecka och Skypeträffar som anordnas två gånger per vecka.

Därutöver stöttar Solom aktivt eta initiativ, så som de två granndamerna i Edsberg som tog en trappfika på avstånd och blev virala på kuppen, förklarar Anna-Lena Johansson.

Inga smittade på LSS-boenden

Coronasmittan hittade inte bara in på kommunens äldreboenden utan även på flera LSS-boenden. Också där har situationen förbättrats markant till det bättre.

– Ja, nu finns inte corona på något av våra LSS-boenden. Väldigt glädjande. Men vi får inte luta oss tillbaka, det kan komma en andra våg, säger Pia Bornevi.