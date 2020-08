En lyckad sommar på torget för seniorer i Stocksund

Svea Hermansson, Marianne Nordlinder, Maud Wahlqvist och Inger Josephson umgås under äppelträdet på Stocksunds torg.

Publicerad

Seniorerna i Stocksund träffas varje dag för att inte hamna i ensamhet. Trots corona sammanfattar de sommaren som helt enkelt underbar.

ANNONS

ANNONS

På torget i Stocksunds centrum sitter några seniorer runt ett bord och dricker kaffe. De får inte vistas inne på Idala seniorträff på grund av coronaviruset men det hindrar inte dem för att träffas ändå.

– Vi har det så bra här. Det är som i Italien där tanterna sitter på torgen och skvallrar, det gör vi också, säger Inger Josephson.

Inger flyttade till Stocksund från Inverness för ett år sedan och vittnar om en varm, generös och unik stämning på torget.

– Det är så trevligt här och det är lite landsortsmentalitet. Alla hälsar på varandra och är glada och positiva, man känner sig verkligen välkommen, säger hon.

De andra sex kvinnorna runt bordet håller med och pratar om vikten att se efter varandra.

Håller sig sysselsatta

Många äldre har hållit sig hemma under sommaren för att inte bli smittade av corona. Det har i vissa fall lett till ensamhet och depression. Men något sådant har kvinnorna på torget inte fallit in i tack vare sina träffar.

– Man bara går ner hit. Vi har någon aktivitet varje dag, säger Svea Hermansson.

ANNONS

Trots att Idalagården inte håller öppet inomhus är föreståndaren Ingegerd Korning eller hennes inhoppare Kerstin på plats och ser till att det finns kaffe och ett program för de som vill umgås. Det har varit allt från boulespel, gymnastik och musikuppträdanden till promenader och högläsning.

Vi har haft en toppensommar, man får leta efter något negativt Maud Wahlqvist

– Ingegerd och Kerstin är fantastiska. Vi värdesätter dem jättemycket, säger Ulla-Greta Lindberg.

– Vi har haft en toppensommar, man får leta efter något negativt, fyller Maud Wahlqvist i.

Kvinnorna blir avbrutna av några skolbarn som cyklar förbi. ”Hej coronamänniskor” ropar en av dem och ett långt skratt bryter ut vid bordet.

– Sa dem verkligen så? Det är väl det ryktet som går om oss, säger Ulla-Greta Lindberg och skrattar.

– Det var dagens replik, säger Birgit Mohlén.

De skrattar länge tillsammans där de sitter under äppelträdet på torget.

Får vänta med att flytta in

Danderyds kommun meddelade tidigare under våren att seniorträffarna håller stängt till och med den 31 augusti. Nu hoppas seniorerna att de får komma in i lokalen under hösten.

Dessvärre ser det inte ut att bli så. Inte i första taget i alla fall.

– Med anledning av att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ligger kvar för hösten också så kommer vi inte att kunna hålla öppet som vanligt, säger Britt-Marie Ekström som är Socialdirektör i Danderyds kommun.

Men kommunen planerar ändå för någon typ av alternativ till seniorträffarna.

– Vi planerar för att kunna genomföra någon form av riktade aktiviteter för seniorträffarnas besökare som kan genomföras med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Britt-Marie Ekström.