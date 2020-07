Årets sommardrink 2020 kammades hem av Henrik från Vaxmora

Här delar Henrik Söderström med sig av sin bästa tips:

Smaksätt drinken med hemmagjord syrup. Att göra syrup är enklare än du tror och det är till skillnad mot att köpa likörer ett billigt knep för att få till oändliga smakvariationer. Dessutom passar en syrup perfekt även till alkoholfria drinkar.

För att koka en syrup: placera hälften delar socker och hälften delar vatten i en kastrull tillsammans med något som du gillar smaken på. Koka upp under omrörning till dess att sockret smält och låt puttra till den konsistens som du vill ha. Sila ur din valda ingrediens. Syrupen är nu klar och bör förvaras kylt.

Två av mina favoritingredienser till syrup är ingefära och fläder. Ett isfyllt glas med syrup på ingefära, färskpressad limejuice och Schweppes tonic, är till exempel väldigt läskande en varm dag.

Servera i udda loppisfyndade glas. Att servera drinkar i en variation av loppisfyndade glas är ett life-hack av rang. Det ger en mer personlig upplevelse, man slipper ta miste på ur vems glas man dricker, det är snällt mot miljön, och det är inte ”hela världen” om ett glas råkar gå i kras.

Ladda upp med is i frysen. Beroende på glas och tillfälle är olika storlekar på isen att föredra. Ibland behövs ett riktigt isberg i glaset, medan det en annan gång är iskross som gör sig bäst i drinken. Varför inte ägna två minuter åt att frysa in vatten i olika former, och på så sätt skapa din egen is-buffé i frysfacket?