SOMMARLOV

Coronasäkra aktiviteter i Bromma – när det regnar

Vad sägs om att lära dig att ta hand om djur?

Publicerad

Hade du planerat för strandhäng även denna vecka? Med regn var och varannan dag kan det vara bra med lite andra aktiviteter i planeringen. Varför inte ta tillfället i akt och upptäcka en grannkommun?

Vi har tipsen till både Bromma – och andra ställen i närheten.

Bromma

Ta med noterna och bege dig till Musikhuset som har öppet varje söndag hela sommaren, förutom vecka 30 och 31. Här finns både studio och replokal. Öppet för ungdomar mellan 13-17 år mellan från 17.00-20.00. Svartviksvägen 1, T-Alvik (Tranebergsängen).

Hyr en biograf och försvinn in i biomörkret med kompisgänget. På Bio Kaskad på Blackebergs torg har man anpassat verksamheten för att den ska fungera även i coronatider. Bland annat kan man som privatperson hyra salongen för en privat filmvisning. 1000 kronor för fem personer, därefter hundra kronor per person.

Västerort

Prova bordtennis med Ängby sportklubb i Vällingbyhallen. Gratis för alla och bara att dyka upp. För barn mellan 7-14 år, varje måndag mellan 9.30-14.30.

Vem kan göra den största och vackraste såpbubblan? Var med och utmana de andra parklekarna. Såpbubbleblåsningen livestreamas så att man kan se hur det går för de olika lagen. 31 juli från klockan 13 i parkleken Ådalen, Guldet och Gulsippan.

Järfälla

Biblioteken i Järfälla bjuder in till två tävlingar där du kan vinna bokpriser under sommarlovet.

Om du läser tre böcker tillsammans med ditt 3-6 år gamla barn under sommaren har ni chansen att vinna en bilderbok. Fyll i information om vilka böcker eller e-böcker ni har läst här, under perioden 13 juni fram till 29 augusti.

Drömmer du om att bli författare och är mellan 13-17 år? Skicka in en novell på temat “pandemi”. Du är fri att tolka temat hur du vill men novellen får ha max 1000 ord. Skicka ett mejl till lovisa.blomberg@jarfalla.se där du bifogar novellen samt anger förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och ålder. Tävlingen pågår från den 15 juni till den 16 augusti.

Årets upplaga av Sommarboken. Hämta en kostnadsfri sommarbokenpåse från den 15 juni på något av Järfällas bibliotek och fyll den med sommarläsning. Aktiviteten passar dig mellan 8-12 år.

Aktiviteterna på biblioteken är gratis.

Equmenia Jakobsbergskyrkan in till Expedition Zafarisson. Under tre nätter vecka 30 får du övernatta på Foderholmen utan elektricitet, toalett eller rinnande vatten. Aktiviteten kostar 550 kronor och passar dig mellan 15-18 år. Anmälan sker här.

Equmenia Jakobsbergskyrkan anordnar även läger under veckorna 25-28 och 31-33 för dem som börjar högstadiet till hösten. Ett läger pågår i en vecka klockan 9.00-16.00 och fylls av klättring, paddling, grillning, bad och en övernattning. Ni utgår från Görvälnvägen 11, Bruket. Aktiviteten kostar 500 kronor och du anmäler dig här.

Upplands-Bro

Myskvälll på Bro fritidsgård med olika roliga aktiviteter, filmvisning och häng. Till filmen serveras snacks. För dig mellan 12-16 år och helt gratis. OBS! Det är coronatider så deltagarna kommer få sprida ut sig i lokalen. Tid: Fredag 3/7 kl.19:00 till 23:00.

Prova-på musikproduktion i studio med ungdomsproducenterna. Du kommer att få lära dig grunderna för inspelning och att göra låtar i programmet Logic X. Ta med några kompisar och prova på något riktigt roligt. Deltagarna kommer vara i studion 2 timmar per grupp så att så många som möjligt får testa. Max 4 personer per grupp.

Dag och tid: Måndag 6/7 till fredag 10/7, Kl.11:00-17:00.

Plats: Musikstudion i Brohuset

Ålder: 10-18 år, grupperna delas upp efter ålder

Anmälan: Dm ungdomsproducenterna på instagram

Kontakt: andres.sierra@upplands-bro.se

Träna cirkusinspirerad parkour med Cirkus Cirkör. Med fokus på akrobatik lär Cirkörpedagogerna dig att kontrollera din kropp genom att landa mjukt, hoppa på rätt sätt och att använda vardagliga objekt för att ta dig fram på ett nytt sätt. Du behöver inga förkunskaper och alla, mellan 7–20 år, är välkomna att vara med. Kursen är 2 dagar.

Tid: Torsdag och Fredag kl.13:00 till 14:30, 9/7-10/7

Plats: Sporthallen i Bro

Ålder: 10-12 år

Anmälan: Boka här!

Sollentuna

Biblioteket anordnar workshop i skrivande klockan 13–15 den 30 juni och 2, 7 och 10 juli. I Slottsparken, vid regn inne i slottet. Föranmälan krävs.

Edsbergs slott med slottspark är Sollentunas kulturhistoriska hjärta och erbjuder en äkta 1700-talsmiljö. Slottet är öppet från 1 juli till 16 augusti, onsdag – söndag kl. 11.00 – 16.00. Fri entré.

Upplands Väsby

Varje måndag visar Upplands Väsby kommun biofilm i Messingen. Filmer som Legofilmen 2, Asterix och Pettson och Findus till Call me by your name visas. Biljetterna är gratis men måste bokas. Antalet platser är begränsat till 25 för att minska risken för smittspridning.

Biblioteket delar ut sommarpåsar fyllda med pennor och pyssel. Under hela juni kan barn mellan 3 och 18 år hämta ut påsarna på biblioteket.

Under juni och juli kan barn lyssna på Zina som berättar sagor på arabiska. أنا أقرأ .. و أنت تصنع. Efter sagan pysslar barnen kring sagans tema. För att minska smittspridningen hålls sagoberättandet digitalt, det är kostnadsfritt, men kräver anmälan till zina.majni@upplandsvasby.se.

Solna

Slotten öppnar åter igen den första juli. Det innebär att du åter kan besöka Ulriksdals slott, och därmed få ta del av utställningen Se på mattorna – det är jag, en utställning med mattor av Märta Måås Fjetterström.

Njut av värmen i Fjärilshuset i Hagaparken. Här kan du vandra omkring i den fuktiga hettan, med all världens fjärilar som fritt flyger omkring i utställningen.

Sundbyberg

Marabou konsthall tar emot 15 besökare per timme, och du bokar din biljett via hemsidan eller genom att ringa konsthallen. Här kan man också ta en fika eller äta lunch.

Utforska naturen med VR. Är du inte personen som trivs i regnkläder är det här kanske något för dig. Med ett par VR-glasögon kan du upptäcka Sundbybergs natur från soffan.

Danderyd

Gå ihop ett gäng och hyr en sporthall eller gymnastiksal för en timme eller två. Kanske är det dags att klå kusinerna i badminton? Eller föräldrarna i hinderbana. Kvällar och helger utnyttjas sporthallarna och gymnastiksalarna i första hand av kommunens föreningsliv men i mån av tid sker även uthyrning till annan verksamhet. För bokning kontakta fritidssamordnare Fredrik Cederlöf på 08-568 910 83 eller e-post: fredrik.cederlof@danderyd.se

Läs en bok. Ladda ner en e-bok eller gå till biblioteket och låna hem en. Stocksunds bibliotek har öppet med Meröppet (där biblioteket är obemannat men du kan ta dig in med ditt lånekort och låna böcker på egen hand), vecka 27-32.

Täby

Passa på att hämta ut läsbingo för barn hos något av biblioteken, eller ladda ned via hemsidan. finns ett för de som läser själva och ett för de som blir lästa för. Lämna sen in din bingorad och få en bok. Perfekt för regniga dagar.

Utmana dig själv med Täby Challenge. Innebär i och för sig en hel del uteaktivitet, men är det en utmaning så är det. Du ska utföra en rad utmaningar, som att klättra i träd eller lära dig en improvisationslek, för att sen kunna ta del av priser. Utmaningskortet kan man hämta på ett bibliotek, ladda ner eller få på Summer Crew på Täby Torg.

Södra Roslagen

Njut av konst på Fine art Gallery på kastellet. Just nu ställer William Brown och Theodora Capat ut sin konst, och galleriet är öppet 21 juni-31 aug: mån-fre: 10-17 lör-sön:11-17.

Besök en av 1600-talets viktigaste vapensmedjor. Wira Bruk är idag öppet för allmänheten och ett fint resmål när vädret är lite svajigt. Se hur smederna arbetar, ät god mat på restaurangen eller packa upp matsäcken längs med ån.

Vallentuna

Drakbonanza. Varje dag klockan tio mellan den 29 juni och 3 juli visas film med draktema på Vallentuna Kulturhus. Alla filmer passar barn från sju år. Fri entré.

Mystiskt uppdrag med Uppdrag20. Här gäller det att vara klurig och ha tålamod. Lämna din adress till biblioteket så får du ditt uppdrag per post. Anmäl senast första juli och boka in avslutningen i augusti.

Kista

Lär dig ta hand om djur på Akalla 4H-gård. Boka in ett läger på gården där du får lära dig hur man tar hand om djur. Du får baka, pyssla, rida och göra allt det som hör en gård till. Boka gör du här.

Ta fram din konstnärliga ådra. Prova på och lär dig keramik, måleri, batik, grafik, betong och andra konstformer. Ledare: Piglet, Shakir och Emmy. Lättare lunch till alla klockan 12.30. Drop-in. 15 juni–3 juli i verkstäderna på Husby Gård. Vardagar 11.00–12.30 (9–12 år), 12.30–15.30 (13–16 år).

Tensta-Rinkeby

Testa dina kreativa sidor på Tensta Konsthalls Öppna konstverkstad för barn och vuxna. Liksom tidigare somrar leds Konstverandan av Hemslöjden i Stockholm tillsammans med Muna Al Yakoobi från Tensta konsthall. Här finns symaskiner att använda och material att experimentera med. Deltagare kan göra egna hantverksprojekt och prova på olika tekniker och material. 23 juni–7 augusti,

måndag–fredag 10.00–15.00.

Digital skaparverkstad med Tech Tensta. Varje vardag mellan 14.00-19.00 kan du öva, testa och skapa med foto, fotoredigering, kodning, apputveckling och mycket annat. För alla mellan 13-19 år. Tenstagången 55.