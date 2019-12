Gatan gick från hipp till sömnig: ”Händer inte mycket här”

Tom Simonsen driver Cykelverket på Fridhemsgatan och tycker att kvarteret var lite mer livat förr.

Publicerad

Klädbutiken Grandpa och restaurangen Sixten & Frans blåste liv i Fridhemsgatan under 10-talet.

Men sedan båda två lämnade Kungsholmen under 2018 har gatan blivit sömnig igen.

Mitt i:s serie om Kungsholmen under 10-talet fortsätter.

I en artikelserie belyser Mitt i vilka förändringar Kungsholmen genomgått på 10-talet . Del 3 av 6: En plats som förändrats.

Butiken Cykelverket har funnits på Fridhemsgatan i decennier. Den som äger stället heter Tom Simonsen och han beskriver gatan som lugn.

– Det händer inte så mycket här. Men det är en bra gata. Jag gillar läget som vår butik har, säger han.

Men Tom Simonsen minns när Fridhemsgatan levde upp. Fyra år i rad, mellan 2014 och 2017, arrangerades ”Neighborhood Crush” – en gatufest som restaurangen Sixten & Frans styrde upp.

– Jag var på de där festerna. Det var skitkul.

Skulle du vilja att Fridhemsgatan levde upp på samma sätt igen?

– Ja, man kanske skulle kunna göra som vid Mariatorget. Där är ju avspärrat för biltrafik på sommaren, säger han.

”Trevligt när festerna ordnades”

År 2007 flyttade klädbutiken Grandpa in på Fridhemsgatan 43. 2013 blev restaurangen Sixten & Frans deras hyresgäst. Tillsammans lockade de många människor till området, minns Wahid Amour, som driver Jonnys kemtvätt sedan 1996 på Fridhemsgatan 41.

– Det var trevligt när festerna ordnades här utanför, säger han.

Men under 2018 lämnade både Grandpa och Sixten & Frans gatan, eftersom att lokalhyran blev för dyr. Sedan dess tycker Wahid Amour att gatan blivit lite sömnigare.

– Men det är en bra gata ändå. Det är ingen som stör mig här.