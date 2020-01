Nu lönar det sig mer att sortera sitt avfall i Sollentuna

Att sortera soporna, inte minst matavfall, blir mer lönsamt med SEOM:s nya avfallsavgifter som gäller från årsskiftet.

Från årsskiftet gäller nya högre priser för avfall i Sollentuna, både för småhusägare och alla som bor i lägenhet. Men om du sorterar dina sopor så blir det inte särskilt kännbart i plånboken.

– Vi vill uppmuntra Sollentunaborna till att återvinna ännu mer matavfall, förpackningar och annat som egentligen inte hör hemma i den vanliga soppåsen, säger Åsa Snith, affärsområdeschef för avfall på SEOM.

”Lönar sig ännu mer att sortera”

Grundavgiften för avfall höjs med 5 procent. Viktavgift för osorterat hushållsavfall höjs från 5 till 7 kronor per kilo, restavfall höjs från 3 till 4 kronor per kilo, och matavfall fortsätter oförändrat att kosta 1 krona per kilo.

– Nu lönar det sig ännu mer att sortera eftersom kostnaden för matavfall ligger kvar på en krona per kilo medan avgiften för restavfallet höjs, säger Åsa Snith.

Miljöinsats samtidigt

Att lämna förpackningar vid återvinningsstationerna är gratis, påpekar hon.

– Ju mer av sina förpackningar man sorterar ut desto lägre blir vikten, vilket i sin tur påverkar avgiften. Samtidigt gör man en insats för miljön, säger Åsa Snith.

Marginell höjning om du sorterar

Avfallsavgiften för en småhusägare som sorterar sina sopor höjs med 277 kronor per år, från 1 635 till 1 912 kronor.

Den som inte sorterar får i stället en höjning på 1 102 kronor, från 3 255 till 4 357 kronor.

Större höjning utan sortering

En lägenhetsinnehavare får en höjning på i snitt 222 kronor, från 1 073 till 1 295 kronor, om soporna sorteras.

Utan sortering blir höjningen större, närmare bestämt i snitt 679 kronor – från 1 877 kronor i fjol till 2 556 kronor i år.

Fortfarande billigare än 2014

Värt att notera är även att SEOM sänkte taxan kraftigt 2018 eftersom man hade ett överskott då. Överskottet är nu borta och man återgår till en högre nivå.

– Avfallsinsamlingen är dock fortfarande billigare 2020 än 2014, om man sorterar sitt avfall, säger Åsa Snith.