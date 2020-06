CORONAVIRUSET

I spåren av corona – Kommunen vill ha eget beredskapslager

Kommunen ska utreda möjligheterna för ett kommunalt beredskapslager.

Publicerad

Det kommer fler kriser. Det är bara en fråga om när. Det säger kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson och menar att det gäller att vara väl förberedd.

ANNONS

ANNONS

Det råder ingen tvekan om att coronakrisen har fått såväl gemene man som kommuner och stat att fundera över hur väl förberedda vi egentligen är på en kris.

Täby kommun har som de flesta andra kommuner drabbats av bristen på skyddsutrustning, och kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) vill att detta inte ska upprepas i framtiden.

– Vi vill utreda detta för att vi ska stå bättre rustade inför framtiden, säger han.

Vad skulle ett eventuellt beredskapslager i kommunen kunna bestå av?

– Det är det som utredningen ska visa. Men jag kan tänka mig att det är handsprit, skyddsutrustning, artiklar som är nödvändiga inom vård och omsorg. Kanske även mat.

Bättre nyttjande av skattepengar

Hur mycket lagret kan få kosta ska även det utredningen visa, men Erik Andersson tror att det i vilket fall som helst är väl använda pengar.

– Jag tror att om man köper in material när det inte är kris blir kostnaden inte högre än om man köper in under kris. Så jag tror att det blir ett bättre nyttjande av skattebetalarnas pengar.

Utredning klar i december

Under kommunstyrelsens sammanträde den första juni gavs i uppdrag till kommundirektör Katarina Kämpe att utreda möjligheten till ett kommunalt beredskapslager, och utredningen ska vara klar den första december.

– Sen ska vi lägga fram ett beslut om hur vi går vidare. I januari har vi nog ett beslut om inriktning, säger Erik Andersson.