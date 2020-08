Stockholm

Staden varnar för brist på gode män – effekt av corona

Runt 8 000 stockholmare behöver en god man. Omkring 5 500 finns.

Coronapandemin har gjort det svårt för Stockholms gode män att göra sitt jobb.

Nu varnar staden för brist på dem.

Ungefär 350 gode män.

Det är vad som behövs för att täcka behovet för de omkring 8 000 personerna i Stockholms stad som behöver en, skriver SVT Nyheter.

Men intresset för att hjälpa andra med att hålla ordning på sin ekonomi har svalnat – både på grund av skärpt tillsyn och coronapandemin.

– Det finns ett intresse för att bli god man men en del tvekar just nu under covid-19-pandemin för att de kanske själva är äldre och kan tillhöra en riskgrupp, säger Håkan Andersson, chef på överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad, till SVT.

5 500 gode män i Stockholm

Under flyktingsströmmen 2015 var intresset för att bli god man stort. Stockholms stad fick under året 2015 in ungefär 2 000 anmälningar men sedan dess har intresset avtagit.

Hittills i år har omkring 100 personer anmält sitt intresse. Totalt finns runt 5 500 gode män i Stockholm.

– Det är viktigt att de som behöver gode män får det så att deras ekonomi är i ordning – så de får pengar till mat och kläder och att hyran betalas. Även att de får hjälp med boende, hjälp med att söka bidrag och att överklaga beslut – se till att man får sina rättigheter tillgodosedda, helt enkelt, säger Håkan Andersson till SVT.

Utomhuskampanj

Just nu utreds frågan, både på nationell och kommunal nivå, om en god man skulle kunna vara en yrkesman i stället för en yrkesperson.

Under tiden satsar staden på en utomhuskampanj för att locka fler att bli gode män.