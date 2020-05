Coronaviruset

Ho’s fick stänga för första gången på 27 år efter inspektion

Johnny Ho har förståelse för beslutet som togs att restaurangen skulle stängas.

I helgen fick Ho´s Kina i Hornstull stänga efter en andra inspektion. Restaurangen ska nu ha åtgärdat bristerna och hoppas öppna snart igen.

– Det kändes lite overkligt när vi fick beskedet, säger Johnny Ho.

Totalt åtta krogar har fått direktiv från Smittskydd Stockholm att stänga temporärt efter inspektioner från Miljökontoret. Under den senaste helgen så fick bland annat Ho´s Kina på Hornsgatan stänga.

Deras första inspektion kom veckan dessförinnan, under en kväll med ovanligt mycket folk, enligt restaurangansvarige Johnny Ho.

– Jag har inte varit med om en kväll när vi haft så många som ska hämta take away samtidigt, säger han.

Den kvällen ska köket inte hunnit med beställningarna, samtidigt som det var blåsigt ute.

– Folk var redan sura över att behöva vänta på sin mat i en halvtimme, så jag kände att jag inte kunde låta dem stå utanför och vänta, säger Johnny Ho.

Tvingades stänga

Veckan efter kom två nya inspektörer och påpekade att de inte åtgärdat problemen. Dagen efter hörde smittskyddsläkaren av sig och sa att de var tvungna att stänga omedelbart.

– Vi kom in tidigt dagen efter andra inspektioner och satte upp lappar om att hålla avstånd och markeringar på golvet om hur man ska stå. Sen ringde de senare på dagen och sa att vi skulle stänga, säger Johnny Ho.

Hur känner du inför att ni fick stänga?

– Det kändes overkligt när vi fick beskedet. Ho´s har inte behövt stänga någon gång sedan vi öppnade. Men utifrån vad som hände så förstår jag att vi fick stänga.

Hade ni kunnat göra något annorlunda?

– Vi hade kunnat kunnat lagt ut markeringar på golvet och satt upp lappar tidigare. Vi började göra det glesare mellan borden redan tidigt i mars, vilket vi fick bra feedback för.

”Bra att de är noggranna”

Under tisdagen så skickade restaurangen in ansökan om en ny inspektion, vilket troligtvis sker under onsdagen.

Miljöförvaltningens enhetschef Peter Brådenmark sa tidigare till Allt om Stockholm att restauranger som får öppna igen med stor sannolikhet kommer få uppföljande inspektion när verksamheten är igång igen. Något Johnny Ho är positiv till.

– Jag tycker det är bra att de är noggranna och tar det så seriöst. Risken finns annars att restauranger som fått öppna igen känner sig säkra och går tillbaks till sitt vanliga beteende, säger han och fortsätter:

– Men jag tror att de som behövt stänga kommer följa reglerna.