Stänger butikerna omedelbart – MQ går i konkurs

MQ klarade inte coronakrisen.

Publicerad

Klädkedjan MQ ansöker om konkurs.

Butikerna i Sollentuna och Upplands Väsby stänger omedelbart – redan idag.

– Tyvärr inte möjligt att fortsätta säger MQ:s vd Ingvar Larsson.

Det har inte varit lätt för detaljhandeln på sistone. De senare veckan har det rapporterats om en rad olika fall.

I dag kom den sista spiken i kistan för klädkedjan MQ.

Stänger direkt

Samtliga butiker stängs i dag på grund av en kraftigt minska försäljning på grund av den rådande coronakrisen.

MQ har totalt 119 butiker i Sverige, varav ett trettiotal finns i Stockholm, bland annat i Upplands Väsby och Sollentuna.

– Det är ett djupt beklagligt besked som styrelsen tvingats fatta, inte minst för vår personal, våra leverantörer och samarbetspartners. Vi har gjort allt vi kunnat för att möjliggöra en fortsättning av verksamheten men under rådande omständigheter får vi inse att det tyvärr inte är möjligt, säger MQ:s vd Ingvar Larsson i ett pressmeddelande.

Hann inte starta Marqet

Under 2020 var planen att MQ skulle slå samman sina MQ- och Joy-butiker till en och samma konceptbutik under namnet Marqet. Men en kraftig minskning av försäljningen under mars månad och inledningen av april på grund av den rådande coronakrisen tvingar nu ägarbolaget till konkurs.

– Vi hann aldrig få möjligheten att starta våra nya konceptbutiker. I dag har vi lämnat in konkursansökan, säger Marie Sandahl, head of investor relations på MQ Holding Ab.

För en månad sedan gick även MQ Holdings butikskedja Joy i konkurs.