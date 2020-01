Stockholm stad vägrar ersätta vattenskadade hus i Bromma

Röjningsarbete pågår på Frilansvägen i Bromma några dagar efter läckan.

Ett 20-tal villor i Bromma fick sina källare förstörda när Stockholm stads vattenledning brast under Bergslagsvägen.

Nu vill de att kommunen tar sitt ansvar och hjälper till ekonomiskt, rapporterar P4 Stockholm.

Flera av de husägare i Norra Ängby som fick sina källare förstörda av den stora vattenläckan under trettonhelgen har kommit in med ersättningskrav till Stockholms stad via sina försäkringsbolag, rapporterar P4 Stockholm.

Golv, möbler och elektronik kan vara sådant som ska ersättas och återställas.

– Det kan bli kostnader på hundratusentals kronor, säger Mikael Kindbom, en av de drabbade, till P4 Stockholm.

Men det kommunala bolaget Stockholm vatten och avlopp tänker inte hjälpa husägarna med pengar i de fall försäkringspengarna inte täcker hela kostnaden.