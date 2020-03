#STÖTTASTHLM

"Stockholm vill inte knäckas av corona"

Claes de Faire är chefredaktör på Mitt i Stockholm.

Corona knäcker inte stockholmarna.

KRÖNIKA. I början av veckan uppmanade jag till samling för att Stockholm ska klara coronakrisen så bra som möjligt.

Det kanske inte känns så just nu, men det kommer en tid när härjningen av coronaviruset är över. Då vi ska återgå till ett liv så likt det vi levde tidigare som möjligt.

Vi måste hjälpa de lokala företagen, handlarna som nu kämpar för sin överlevnad. Vi måste hjälpa dem som inte får hjälp någon annanstans. I det stora allvaret måste vi rapportera om det som sker, men också lyfta fram de goda krafterna, samla rösterna med kreativa förslag och kämpa för att Stockholm ska påverkas så lite som möjligt av corona.

Stockholmarna vill inte knäckas av corona. Viljan slår allt. Jag är överväldigad över det engagemang som nu har visat oss. Vi ska fortsätta kämpa för stockholmarna och vår stad. Det här är bara början.

Mitt i:s redaktion har jobbat för högtryck i veckan för att berätta om alla initiativ som görs i alla stadsdelar. Arbetet kommer att fortsätta så länge corona påverkar Stockholm.

Och stockholmarna står inte svarslösa. Tips, råd och hjälp har vällt in.

Att intresset har varit stort från er sida märker vi på redaktionen av. Vi har slagit besöksrekord på sajten, engagemangen i sociala medier slår i taket och min inkorg är fylld av uppmuntrande mejl.

Tack!

Så här skriver några av läsarna i sina mejl:

”Alla köper presentkort på sina favoritställen av aktiviteter, som teaterföreställningar, gym och dylikt. Vi pröjsar nu, men plockar ut senare.”

”Alla stockholmare tar en hotellnatt när krisen är över, just for the fun of it!”

”Vi sular in en tusenlapp till vännerna som pröjsat för en resa som de inte kan få pengarna tillbaka från! Sedan går vi på krogen tillsammans!”

”Tänker på vikten av att kunna nå ut och hjälpa både i det lilla, till exempel en grannsamverkan-lapp i brevlådan med kontaktuppgifter.”

”Om skolor/förskolor måste stänga kanske man likt sommarens verksamhet kan slå ihop sig på ett mindre antal förskolor och friska pedagoger/vuxna kan ta hand om yngre elever/ barn till dem som verkligen inte har möjlighet att arbeta hemifrån/ha barnen hemma.”

”Jag tycker att våra restauranger/bagerier erbjuder matkassar för avhämtning eller hemkörning med bud. Då kan personalen fortsätta arbeta.”

”Bensinstationerna borde öppna sina nattluckor så man kan stå ute när man vill handla kvällstidningar.”

”Nu är det dags att trängselavgifterna tas bort så folk får köra bil om möjligt.”

”Kan restaurangerna få betalt av staden för att laga näringsrik mat till våra pensionärer?”

”Bygg fler fotbollsplaner och äventyrslekparker utomhus så barnen slipper bli smittade inomhus.”

”Köp närproducerat från Stockholmstrakten.”

”Utomhusmarknader och loppisar borde ha öppet så vi har något att göra (man kan väl släppa in max 300?)”

”Köpa presentkort på café eller i annan butik för att sprida den ekonomiska förlusten?”

”Kan kommunala arbetsplatser köpa in lunch någon dag i veckan från en lokal restaurang?”

”Kan man skramla till lön för en person i något lokalt företag så minskar kostnaderna för företaget?”

”Uppmana att folk att pysslar hemma: måla om en möbel, tapetsera. Lokala färgbutiker får då sälja varor. Kanske kan butikerna ha utkörningsservice eller kunden få hjälp att få hem varor om dom är äldre.”

”Bra ide! Uppmärksamma mat- och fikaställen. I dessa tider är det extra viktigt med take away-service.”

”Väldigt bra initiativ! Många småföretag inom service och handel kommer ha tuffa veckor då kundunderlaget uteblir. Jag tycker ni ska slå ett slag för att man ska stötta restaurangerna genom att köpa take away-lunch även när man är hemma. Många lunchrestauranger gapar tomma och ska vi ha nånstans att äta när livet återgår till det normala behöver vi agera. Byt ut den hemlagade lunchen mot dito take-away ett par-tre gånger i veckan. Då får du dessutom en nypa nyttig frisk luft på väg till restaurangen.”