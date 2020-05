Bedrägeri

Stockholmsföretag du ska akta dig för – betala inte fakturan

Nina Jelver menar att den kraftiga ökningen är coronarelaterad.

Publicerad

Bluffakturor skickade till företag ökar i coronakrisen.

Under de två första veckorna i maj ökade antalet klagomål till Svensk handel med 200 procent.

Coronakrisen lockar inte bara fram hjältar som ställer upp i vått och torrt för riskgrupper eller sjuka som är fast hemma. Den framkallar också en hel del bedragare.

Redan i mars och april såg Svensk handel en markant ökning av antalet klagomål från företag som fått bluffakturor skickade till sig. Under majs första två veckor var klagomålen 200 procent fler än under samma period i fjol.

– Det går att se ökningen är coronarelaterad. I många fall ringer bedragarna för att sälja handsprit eller skyddsvisir och även om man tackar nej kommer en faktura. Det kan bli rörigt när många jobbar hemifrån. Speciellt om bedragarna kommer över en chefsmejl och mejlar från den, säger Nina Jelver som är bedrägeriexpert på Svensk handel, handlarnas arbetsgivarorganisation.

Många klagomål från Stockholm

Den kraftiga ökningen av klagomål kommer från hela landet. Men enligt Nina Jelver är det storstadsregionerna som står för en majoritet av dem. Drygt två av tre anmälningar kommer från Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Det kan vara svårt att skilja på vad som är en bluffaktura och vad som inte är det. Fakturorna kan vara både välgjorda och icke välgjorda, säger bedrägeriexperten.

Varningslistan: Här är Stocksholmsföretagen att passa sig för

Listan visar företagen med adress i Stockholm som hittills i år lagts till på Svensk handels varningslista.

Bolagsnamn Gatuadress DNS Sweden Solna BMS Norden AB Stockholm Cafrbr Holding AB Stockholm La Roshe AB Stockholm ASMK Marketing AB Stockholm ADVOKATFIRMA DLA PIPER SWEDEN KB (KAPAT NAMN) Stockholm ASMK Marketing AB Stockholm LEIBOX AB Stockholm ASMK Marketing AB Stockholm

Källa: Svensk handel.

Få anmäler

Brottstatistiken visar ingen större ökning vad gäller just bluffakturorna. Men enligt Svensk handel finns ett stort mörkertal. Få anmäler på grund av känslan att en anmälan inte kommer leda någonvart.

– Vi uppmanar alla våra medlemmar att anmäla. Det kan också vara bra att ta en titt på vår varningslista och alltid googla företaget som hör av sig, säger Nina Jelver.

Fakta Bedrägeriexpertens bästa tips Känns företaget oseriöst? Kolla om det finns med på Svensk handels varningslista.

Googla alltid företaget innan du skickar iväg en betalning. De som drabbats skriver gärna av sig på nätet för att varna andra.

Kolla om företaget har någon hemsida med kontaktuppgifter, om det finns någon årsredovisning och hur många anställda som finns. Visa Dölj

Ingen ökning bland privatpersoner

Bedragarna verka ha riktat in sig mot just företag just nu. Enligt Konsumentverket syns ingen motsvarande trend för privatpersoner.

– Den här typen av oönskade abonnemang, som det ofta handlar om, dyker upp då och då. Men under våren är det inget som vi har uppmärksammat i någon större omfattning, säger Hans Lundin, presschef på Konsumentverket.