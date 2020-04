Stopp i pendeltågstrafiken under morgonen

Stopp och förseningar i pendeltågstrafiken under fredagsmorgonen.

Det är just nu stopp i linje 40 mellan Arlanda C och Uppsala. Det kan även uppstå förseningar på sträckan Bålsta-Nynäshamn på grund av stillastående tåg.

Det är elfel mellan Arlanda C och Uppsala vilket påverkar trafiken på linje 40, som går till Södertälje. Ersättningsbussar har satts in för att täcka sträckan mellan Arlanda Central, Knivsta och Uppsala C.

Det saknas just nu en prognos för när felet är åtgärdat

Det är även förseningar på linjerna mellan Bålsta och Nynäshamn. Detta på grund av ett stillastående tåg mellan Stockholm Odenplan och Sundbyberg.

Även på den linjen saknas prognos för när felet är åtgärdat.