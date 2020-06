Ã–dslig studentavslutning i Haninge: ”Blandade kÃ¤nslor”

Haninge

Ödslig studentavslutning i Haninge: ”Blandade känslor”

Mitt i träffade studenter på Fredrika Bremer-gymnasiet under torsdagen.

Publicerad

Med undantag för ett par sällskap som jublade och sprutade ner några av studenterna med champagne var det ett ovanligt lugnt studentfirande på Fredrika Bremer-gymnasiet på torsdagen.

– Vi trodde bara vi skulle få äta lite tårta och åka hem – men det blev ett superfint avslut, säger Elise Westin, 18.

Som Mitt i berättat förut så är inga familjer eller vänner välkomna till Haninges studentavslutningar, som sker under torsdagen och fredagen, på grund av coronapandemin.

Det märktes på Fredrika Bremer-gymnasiet på torsdagen. 15 klasser gick ut under dagen under väldigt stillsamma former, och minst sagt ljummen stämning.

Gymnasiet har omkring 2 000 elever, 650 av dem går ut trean, och en lugnare avslutning än den som sker detta år har nog aldrig tidigare inträffat. Två polispatruller cirkulerade runt skolan utan att ha så mycket att göra.

Vi ska ha klassfest Anastasia Azhel, 18, om kvällen

– Det är blandade känslor. Vår klass hade champagnefrukost på morgonen och några av oss åkte sedan hit till skolan. Då ser vi att några klasser har utspring ändå, medan vår klass inte fick ha det. Det känns lite orättvist, säger Anastasia Azhel, 18, som går på samhällsprogrammet.

Vad händer i kväll?

– Vi ska ha klassfest och vi hoppas i all fall att alla i klassen kommer dit.

Skolans rektor Stellan Andersson säger att ingen klass förbjudits att springa ut även om inte familjer och nära får närvara och ta emot dem, säger han.

Andra elever tyckte torsdagen var bättre än förväntat.

Avsluten pågår till och med i dag

– Vi trodde bara vi skulle få äta lite tårta och sen åka hem, men vi har fått träffa klassen och det hart varit superfint och känslosamt. Det enda man saknar är lärarna som hade velat komma hit men inte får, säger Elise Westin, 18, från teknikprogrammet.

Gymnasiets samtliga studentutspring läggs upp på skolans Instagram.

I dag, fredag, avslutas årets studentavslutningar i Haninge.