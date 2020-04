NYHETER

Surfplattor hjälper äldre hålla kontakten

Börje Öhman håller kontakten med en anhörig.

Det råder besöksförbud på alla äldreboenden, men det hindrar inte de boende från att träffa anhöriga - genom skärmen.

Företaget Loopeli har tillsammans med Telenor lånat ut gratis surfplattor till äldreboendet Stora Sköndal Kyrkbyn.

Det råder besöksförbud på alla äldreboenden och det kan lätt kännas ensamt för de äldre. Därför har Loopeli och Telenor lånat ut surfplattor till bland annat Stora Sköndal Kyrkbyn, så att de äldre kan hålla kontakten med sina anhöriga.

– Vi lånar ut paddorna och Telenor bidrar med gratis uppkoppling. Det kommer sen bli en abonnemangsavgift per månad, om det är några som vill ha dem kvar. Men just nu under corona så lånar vi ut dem och det kostar inte en krona, säger Thomas Sidén, grundare av Loopeli.

Utvecklade appen till sin pappa

Loopeli har utvecklat en app som är speciellt anpassad för äldre. Idén kläckte Thomas Sidén när hans 95-årige pappa flyttade in på äldreboende.

– Det blev svårare och svårare att kommunicera med honom. Ringde man så tjöt det i hörapparaten, så då tog han ut hörapparaten och hörde ingenting istället. Jag började fundera på vad man kunde göra och idén kom ganska fort. Tyvärr dog gubben en månad innan vi fick fram den första paddan för test. Han fick aldrig ta del av det här.

Hittills har man lånat ut drygt 100 surfplattor och man hoppas kunna få fram lika många till att låna ut efter påsk. Tio av surfplattorna har lånats ut till de boende på Stora Sköndal Kyrkbyn.

– Jag har fått jättefin återkoppling, både från boende och anhöriga. Just att de får se att deras föräldrar mår bra, det betyder jättemycket och ger en känsla av närhet fastän man är långt ifrån varandra. Det är en helt annan sak att se någons ansiktsuttryck, än att bara prata i telefon. Det finns äldre som har velat ha plattor fastän de har nedsatt hörsel, så att de kan se sina barnbarn och vinka. säger Lotta Backelin, verksamhetschef på äldreboendet.

Med appen kan de äldre välja tre alternativ: videosamtal, vykort och radio. Anhöriga installerar samma app på sin telefon och därefter lägger man in upp till sex kontakter. Genom mobilen kan de anhöriga även justera volymen på den äldres surfplatta.

– Allting är byggt på enkelhet. Du kan inte göra fel, det är helt omöjligt, säger Thomas Sidén.