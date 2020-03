SL:s svar på kritiken: ”Nu gäller att vi kör allt vi har”

SL fick skarp kritik av Folkhälsomyndigheten på grund av trängseln i morgontrafiken. De står fast vid sin bedömning att dra ner för att klara trafiken de kommande veckorna.

Efter de senaste dagarna trängsel i kollektivtrafiken har flera resenärer och experter påpekat den uppenbara smittorisken.

Folkhälsomyndigheten gav även SL skarp kritik för deras planering att reducera avgångar när det i själva verket hade varit bättre, ur en smittosynpunkt, att köra på som vanligt med färre resenärer.

Johan Carlson som är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten menar att SL måste lösa trängselproblemet.

– Det är inte rimligt att man storträngsel i lokaltrafiken när så få människor är ute och rör sig, säger Johan Carlson till Sveriges radio.

Facket: Ingen brist

Att SL:s nedskärningar beror på brist på busschaufförer är inget som fackförbundet Kommunal håller med om. Tvärtom hävdar de att det finns gott om busschaufförer.

Enligt SL handskas de med 20 procent frånvaro på grund av sjukdom.

De inställda avgångar står direkt i koppling till detta. Mycket handlar om att förbereda för kommande veckor som kan bli ännu tuffare med fler sjukdomar.

– Man kan enkelt beskriva den omläggning av trafik som görs ungefär som när vården ställer in planerade operationer. Vi lämnar det normala vardagsläget, både för att möta det behov av trafik som finns just nu och för att skaffa oss beredskap att klara trafiken under kommande veckor, säger Aleksander Krajisnik som är presstalesperson SL till Mitt i .

SL står fast

Situationen i kollektivtrafiken utvärderas av SL. Aleksander Krajisnik säger att alternativet till en planerad neddragning hade varit att ta en dag i taget, låta sjukskrivningar slå igenom löpande och påverka den trafik där just den sjuka föraren var schemalagd.

– Vi bedömde, och står fast vid bedömningen, att denna situation hade gjort kollektivtrafiken mer sårbar och situationen mer svårhanterlig för resenärerna och de som kör, säger han.

Under tisdagen kunde SL sätta in extraturer där det var fullbelagt. I morgon ska flera turer sättas in direkt.

– Nu gäller att vi kör precis allt vi har, med den personal vi har, på de platser där det behövs mest, säger Aleksander Krajisnik.