Svävande spegelsfär i stadsdelen som aldrig som aldrig kom

En ny stadsdel med en svävande spegelboll, ett polishus i Rinkeby, OS-till Stockholm och Stockholms skulle bli spårvagnsstaden nummer ett. Här är fem saker som aldrig blev av under 2010-talet.

Svävande spegelboll och ny stadsdel

På gränsen mellan Hjulsta och Järfälla skulle en ny stadsdel växa fram. 5 000 bostäder och 6 000 arbetsplatser skulle byggas i stadsdelen som skulle heta Stockholmsporten. Planerna var storslagna och tanken var att detta skulle bli framtidens Stockholmsförort.

Kronan på verket skulle vara ett stort, spegellikt klot som skulle hänga över motorvägen.

Förslaget blev aldrig verklighet. Men vem vet vad framtiden har att erbjuda?

Polishuset som aldrig kom

Att ett nytt polishus ska byggas i Rinkeby har varit ett löfte till Järvas invånare under större delarna av 2010-talet men det ser inte ut som att polisen inte kommer flytta in i Rinkeby för än i början av 20-talet.

Redan 2014 kom första de första löftet om att polisen skulle flytta in i Rinkeby. Men efter det följde år av brutna löften, uppskjutna datum och förtroendekriser mellan medborgare och polis.

Polishuset i Rinkeby skulle, enligt den ursprungliga planen, ha varit i drift sommaren 2017. Så blev det inte. Istället togs det första spadtaget 2017 och det sades då att polisen skulle flytta in 2019. Det senaste budet är att polisen flyttar in i polishuset under 2020.

OS till Stockholm

Invigning på Friends Arena i Solna, medaljutdelning vid slottet, skidor i Botkyrka och OS-by i Järfälla – planerna på OS i Stockholm 2026 var stora. Länge såg det ut att gå vägen när motståndare efter motståndare föll bort.

Men trots att både kronprinsessan Victoria och Peter Forsberg gjorde sitt bästa för att övertyga den internationella olympiska kommittén – och finansborgarrådet Anna König Jerlemyr (M) sjöng Abba – blev det nobben.

Vinter-OS 2026 gick till Milano-Cortina i Italien.

Det är inte första gången Sverige satsar på OS. Vi har ansökt om att få arrangera spelen hela åtta gånger innan vinter-OS 2026.

Järva skulle bli granne med OS-stjärnorna

Om Sverige hade knipit jätteevenemanget så hade OS-byn där alla tävlande bor placerats i Barkarby.

I Sveriges officiella ansökning för mästerskapet användes den höga byggtakten i området som ett argument för att Barkarbystaden lämpar sig bra. Även bygget av den nya tunnelbanan, som då planerades vara färdigbyggd 2026, lyftes fram.

Stockholm – Spårvagnsstaden

I början av 2010-talet var spårvagnen stekhet. Då sågade trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) behovet av t-bana och planerade spårtrafik till såväl Hornsbergs strand som Ropsten.

Finansborgarrådet Sten Nordin (M) deklarerade i SvD att ”Spårvagnen ska bli det självklara” och några år senare föreslogs att 4:ans buss skulle bli spårväg.

Under perioden har tvärbanan visserligen förlängts till Solna men Spårväg city har bara blivit 600 meter längre. Och var är spårtaxin i Nacka? Och spårvagnarna som skulle gå i mitten av Barkarbystadens numera tomma alléer? Och spårvagnar i stället för bussar längs 4:ans linje är numera en ickefråga.