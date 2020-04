Svenska kyrkan ställer in påskens gudstjänster i västerort

Det blir inga påskgudstjänster i Svenska kyrkan i Stockholm i år. Bilden: Hässelby villastads kyrka med församlingshemmet.

Svenska kyrkan ställer in alla gudstjänster i Stockholm tills vidare. Beslutet är unikt.

– Påsken är vår kärna, men vi måste ställa in, säger Cathrine Nordqvist, biträdande kyrkoherde i Bromma församling.

Statsministern uppmanar påskkärringar att ställa kvasten och Folkhälsomyndigheten avråder från resor under lovet. Under torsdagen kom även beskedet att Svenska kyrkan ställer in sina gudstjänster tills vidare i Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga och i hela Stockholm. Det har inte hänt tidigare.

– Tyvärr så kan vi inte fira gudstjänster som vi alltid har gjort i tusentals år. På något sätt är påsken vår kärna, men vi måste ställa in, säger Cathrine Nordqvist, biträdande kyrkoherde i Bromma församling.

Varje församling kan själv fatta beslut om alternativt firande. För att fortfarande ge möjlighet att samlas på ett säkert sätt öppnas Bromma kyrka för ljuständning mellan klockan 11 och 13 vid tre tillfällen: palmsöndagen (5/4), långfredagen och påskdagen.

Även i Hässelby är alla gudstjänster inställda tills vidare . Kyrkorna kommer att vara stängda under påsken – ett beslut som grundas på att det kan vara svårt att garantera att människor håller tillräckligt stort avstånd till varandra under till exempel ljuständning.