Turism

Fler svenskar turistar på Vaxholm i sommar

Färre besökare än vanligt och fler svenskar än internationella besökare är upplevelsen från Vaxholms turistbyrå.

Publicerad

På Vaxholms turistbyrå har man märkt av en sommar i pandemins spår. Nu när allt fler semestrar hemma har fler svenskar sökt sig till Vaxholm.

– Det brukar vara fler internationella besökare än svenskar här, nu är det tvärtom, säger Ulrika Delldén, turistinformatör på byrån.

I vanliga fall är Vaxholm fyllt av framför allt tyska, holländska, franska och italienska besökare under sommaren.

Men hittills denna sommar har det sett annorlunda ut.

Fler svenska besökare

Ulrika Delldén, turistinformatör på Vaxholms turistbyrå, har precis kommit tillbaka från en två veckor lång semester, men delar med sig av sin bild av hur turistläget sett ut hittills.

– Det som vi har upplevt här är att det är färre besökare än vanligt och att det mest är svenska besökare. Det brukar vara fler internationella besökare än svenskar här, nu är det tvärtom, säger hon.

Stor skillnad i utländska besök

På turistbyrån finns en räknare som registrerar hur många som går in och ut. De för även statistik över utländska och svenska besökare.

– I snitt har vi haft fem utländska besökare per dag under juli månad. Det brukar vara i snitt 120 eller fler per dag i vanliga fall, säger Ulrika Delldén.

Tar en karta och går

Vaxholms turistbyrå ser det som positivt att fler svenskar valt att upptäcka vad Vaxholm har att erbjuda. Det är dock svårt att avgöra exakt hur många besökare som Vaxholm haft totalt.

– Det är mycket folk som rör sig på stan och fler svenskar häromkring. Men alla kommer inte in till oss, de flesta vill hålla sig utomhus nu. I vanliga fall vill många ha hjälp och stå och prata en stund, så är det inte nu. De flesta kommer in, tar en karta och går igen, säger Ulrika Delldén.