Sju heta snackisar och nyheter för tio år sedan

Publicerad

En serievåldtäktsman som spred skräck, en sprängning som gick helt fel och kungligheter som flyttade – kolla in vilka nyheter som var snackisar i Solna för tio år sedan.

Stadsdirektören avgick och dömdes för mutbrott

I juni 2010 avgick Solnas stadsdirektör Sune Reinhold efter misstankarna om mutbrott. Han hade under våren tagit time out. Och våren 2012 fälldes han för att ha tagit emot 375 000 kronor i ”konsultarvode” i samband med bygget av Friends arena.

Sommaren 2013 avled Sunde Reinhold efter en längre tids sjukdom.

Sprängning gick fel – stenar regnade över skolgård

Byggföretaget NCC:s sprängningar på Granbackaskolan kunde slutat mycket illa. Något gick fel när ett berg skulle sprängas bort och en av laddningarna var så starka att stenar stora som fotbollar sköts i väg. Några av dem krossade en grannes vardagsrumsfönster.

– Det är en hemsk historia. Vi är alla lite darriga, sa skolchefen Jan Haack till Aftonbladet.

Efter händelsen valde NCC att göra sprängningar i vid bygget enbart på helger.

Lånecyklar – inte elsparkcyklar

2010 var det inte elsparkcyklar som var snackisen i trafiken. I stället jobbades det med att fixa lånecyklar till Solna. Lånecyklarna i innerstaden hade gjort att även Solna ville hoppa på tåget. Det skulle dröja till 2012 innan systemet med lånecyklar infördes. Säsongen 2018 hyrdes det inom ramen för systemet ut drygt 20 000 cyklar i Solna och Sumpan. Solnaplan och Karolinska var de i särklass populäraste stationerna med över 4 000 lån per station under 2018.

Allians fullt ut

Den borgerliga alliansen fick styra vidare i Solna. Efter Centerpartiets framryckning i valet där man ökade från ett till tre mandat i fullmäktige släpptes partiet in i värmen och tog plats med de övriga borgerliga partierna, och fick ett kommunalråd.

GW utredde ouppklarade mord

Sommaren 2010 kom besked om att Leif GW Persson tillsammans med mordutredare skulle gå igenom hela sex olösta mordgåtor i Solna, bland annat det rikskända styckmordet på 27-åriga Catrine da Costa. Det var efter att preskriptionstiden för mord och dråp hade slopats den 1 juli 2010 som polisen storsatsade och ville göra nya försök att hitta uppslag i mordgåtor i hela landet.

Sommaren 1984 hittades två säckar med delar av Catrine da Costas kropp under Essingeleden vid Karlbergs strand. En obducent och en allmänläkare åtalades för mordet, men friades.

Leif GW Persson har senare kallat utredningen en av Sveriges värsta rättsskandaler. 2017 sa han i programmet ”GW:s mord” på TV4 att han tror att Catrine da Costa dog i en lägenhet i Solna där hon brukade övernatta.

– Det har skett hemma hos en person som hon känner sedan tidigare och en person som har en bakgrund som är ganska lik hennes egen. Och jag tror också att det skett ute i Solna och jag tror att det finns personer som vet vad som hänt. Det är en mycket sorgsam historia, sammantaget så är det också en förklaring till att jag tycker att det är den värsta rättsskandalen i den svenska efterkrigstidens rättshistoria, sa han i ”GW:s mord”, vilket Expressen rapporterade om.

Kunglig inflyttning

I mitten av november var Haga slott klart efter att ha renoverats under en längre tid, och kronprinsessan Victoria och prins Daniel flyttade in i slottet. Tidigare under året hade staket och övervakningskameror satts upp vid slottet och slottsväktare tillträtt sina tjänster. Nio år senare bor kronprinsessan och Daniel kvar, i dag också tillsammans med barnen, prinsessan Estelle och prins Oscar.

Serievåldtäktsman härjade

Sommaren och hösten 2010 spred en serievåldtäktsman oro och skräck bland Solnaborna. Mannen smög bland annat in till offren genom öppna balkongdörrar eller fönster. I slutet av 2010 åtalades en 28-åring och i början av 2011 dömdes han av tingsrätten till sju års fängelse.