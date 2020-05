Nya Tegelhagens skola kan utses till årets skolbyggnad 2020

Tegelhagens skola är en av fyra kandidater i final. Den 1 juni presenteras vinnaren.

Den nybyggda Tegelhagens skola har nominerats som en av fyra kandidater till Årets skol- och förskolebyggnad 2020.

Omröstningen pågår till den 19 maj, och den 1 juni presenteras vinnaren.

– Vi är så stolta. Vi har mycket höga ambitioner för våra elever och då krävs det att de har funktionell och bra arbetsmiljö, både för eleverna och skolpersonalen, säger Soley Aksöz Litborn (M), ordförande i utbildningsnämnden, till kommunens hemsida.

Det är företaget Nohrcon som står bakom utmärkelsen Årets skolbyggnad. Syftet är att sätta fokus på och premiera de bästa skolbyggnaderna i landet, nyproducerade eller renoverade.

Omröstningen pågår

Tegelhagens skola är en av fyra finalister i omröstningen, som pågår till den 19 maj, klockan 12.00. De tre andra är Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden (Stockholms kommun), Vågdalens förskola i Hammarby sjöstad (Stockholms Kommun) och Hälsoförskolan Högkullen i Örkelljunga kommun.

Tegelhagens skola är tvåparallellig F–9 och rymmer drygt 600 elever, plus 100 förskolebarn. Eleverna flyttade in i lokalerna i januari och undervisningen har pågått sedan dess, men skolan blir helt färdigt under slutet av våren och invigs formellt i höst.

”Präglas av skogens närvaro”

Nohrcon menar att modern teknik möter utepedagogik på nya Tegelhagens skola, och att ”gränsen mellan ute och inne suddas ut – klassrum flyttar ut och skolgården flyttar in”.

I nomineringen står bland annat: ”Denna byggnad ligger på kanten mellan stad och natur vilket har blivit det övergripande temat för Tegelhagens skola. Man känner hur kontakten mellan utsidan och insidan flyter samman och hur de inre materialvalen präglas av skogens närvaro.”

Två skolor till invigs

Ytterligare två skolor invigs i Sollentuna i år.

Det är Gärdesskolan och Töjnaskolan, som båda står klara till hösten.

Fakta Byggkostnaden var en kvarts miljard Typ: Grundskola F–9 (omställbar till F–6) för 630 elever, förskola med sex avdelningar för 100 förskolebarn, idrottshall. Byggform: Nybyggnation. Färdigställd: Januari 2020. Areal: 8 900 kvadratmeter. Byggnadskostnad: 250 miljoner. Byggherre: Sollentuna kommunfastigehter AB. Arkitekt och landskapsarkitekt: White arkitekter. Projektledare: Knut Jönson Byggadministration AB. Källa: Nohrcon Visa Dölj