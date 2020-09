Haninge

Tidigare ”Idol”-deltagaren från Haninge släpper debutsingel

Anton Kroll.

Publicerad

Anton Kroll – som tävlade i TV4:s "Idol" 2018 – har har släppt debutsingeln "Teach Me How to Dance."

ANNONS

ANNONS

Anton, född Kröll, från Vendelsö charmade Idol-juryn 2018.

”Man skulle kunna tro att du är Madonnas barn”, sa Kishti Tomita innan 19-åringen gick vidare från auditionen.

Sedan tog juryn av sig silkesvantarna.

70- och 80-talspop

Anton Kroll anklagades för falsksång när han gav sig på Bruno Mars ”Treasure” – men berömdes samtidigt för scenspråket och tog till slut en topp 21-placering.

Musikkarriären har fortsatt och till singeln har Anton Kroll även släppt en musikvideo.

Enligt Kroll själv är ”Teach Me How To Dance” inspirerad av 70- och 80-talets pop, soul, hip hop och r’n’b.

Lyssna på ”Teach Me How to Dance” och se musikvideon nedan:

Anton Kroll i TV4:s ”Idol 2018”: