Tillgång till skyddsutrustning säkras med lokal produktion

Karin Lundquist och Kjell Nymark producerar plastförkläden på AB Soloms huvudkontor vid Aniaraplatsen.

Att det finns skyddsutrustning för alla i vården är avgörande under coronakrisen.

På AB Solom har man startat egen produktion av plastförkläden och skyddsvisir då det är bristvaror som är oerhört svåra att få tag på hos leverantörer.

– Detta har engagerat många på Solom, från VD och styrelseordförande till medarbetare och boende på våra gruppboenden. I veckan har vi även fått hjälp av kommunen vilket gör att vi med gemensamma krafter kan säkra tillgången på plastförkläden till våra medarbetare, säger Annette Sjöborg, kvalitetschef på Sollentuna kommuns eget vård- och omsorgsföretag AB Solom.

Tillverkningen engagerar just nu ett 20-tal personer på heltid på AB Solom och sedan i måndags är även några personer på kommunen med och stöttar den lokala produktionen, en resurs som även är tillgänglig för de privata utförarna.

”Viljan att hjälpa är oerhört stor”

Även materialet som används vid tillverkning är emellertid en bristvara. För att göra visir används till exempel OH-film vilket är oerhört svårt att få tag på i affärer just nu. Solom köper det som går att få tag på men har även fått material från både privatpersoner och organisationer som har hört av sig.

– Viljan att hjälpa är oerhört stor. Vi är väldigt tacksamma för detta, utan den här hjälpen hade vi inte klarat oss. Vi behöver i snitt 7 000 plastförkläden i veckan så all hjälp vi kan få är oerhört uppskattad, säger Annette Sjöborg.

Handsprit från Rudbeck

All skyddsutrustning kan dock inte tillverkas internt. Munskydd och andningsskydd köps in från godkända leverantörer och via Rudbecks gymnasium får man sedan några veckor tillbaka leveranser av handsprit.

AB Solom har även ett samarbete med Förklädesfabriken i Stockholm, en volontärgrupp som tillverkar plastförkläden till vård och omsorg.