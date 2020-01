Tonvis med granar samlades in – slog rekord

Sumpan slog återigen rekord i antalet insamlade granar.

Med 13 granars marginal slog Sumpan rekord i år igen.

För tredje året i rad körde Sundbyberg Avfall & Vatten (Savab) runt i staden och samlade in granar till återvinning. Under 10 och 13 januari samlades 513 granar in. Något som uppmätte till hela 4,64 ton.

Nu kommer de mindre grenarna komposteras och bli till jord, medan de större delarna flisas och blir till fjärrvärme.

Den här gången var det Brotorp som med 131 julgranar samlade in allra flest. Lilla Alby, som både 2018 och 2019 har varit mästare på att återvinna granar, samlade in 94 stycken.