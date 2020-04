Arbetsmarkand

Tredubbelt så många arbetslösa i Sundbyberg

Arbetslösheten i Sundbyberg har tredubblats.

Publicerad

Varselsiffrorna slår alla tidigare rekord just nu. Varken under finanskrisen i början av 1990-talet eller 2008 var siffrorna så höga som nu.

Men kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) håller hoppet uppe:

– Vi kommer snabbt kunna hjälpa människor tillbaka in i jobb igen.

Mer än vartannat varsel i landet har drabbat Stockholms län. Från första mars fram till i dag har totalt 20 576 stockholmare varslats.

I Sundbyberg har antalet inskrivningar på Arbetsförmedligen tredubblats.

– Det är oroväckande att vi redan ser effekterna av Covid-19 på arbetsmarknaden i Sundbyberg. Staden står dock förberedda och vi har redan tagit beslut om åtgärder som hjälper personer som hamnat på obestånd. Tillsammans med åtgärderna som regeringen gjort med generösare a-kassa och ökade medel till Arbetsförmedlingen kommer vi snabbt kunna hjälpa människor tillbaka in i jobb igen, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande.

”Ingen dramatisk ökning”

Varslen syns i antalet nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen. Bara under vecka 13 skrev 4 227 stockholmare in sig på myndigheten.

Under samma vecka i i fjol skrev 1 408 personer in sig. I Sundbyberg är motsvarande siffror 111 mot tidigare 31. Det innebär att antalet inskrivningar har mer än tredubblats under enbart en vecka.

– Antalet nyinskrivna ökar i snabbare takt än tidigare. Det beror dels på en avmattning i konjunkturen, dels på corona. Men än så länge är det ingen dramatisk ökning, säger Annika Sundén som är analyschef på Arbetsförmedlingen.

Så många skriver in sig

Tabellen visar antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen under vecka 13 2019 och 2020 i din kommun.

Kommun Vecka 13 2020 Vecka 13 2019 Botkyrka 213 82 Danderyd 30 12 Ekerö 22 11 Haninge 186 50 Huddinge 191 76 Järfälla 133 42 Lidingö 64 18 Nacka 189 45 Norrtälje 63 33 Nykvarn 15 10 Nynäshamn 28 11 Salem 19 9 Sigtuna 128 27 Sollentuna 98 46 Solna 145 44 Stockholm 1937 618 Sundbyberg 111 31 Södertälje 181 91 Tyresö 76 18 Täby 77 31 Upplands-Bro 58 20 Upplands Väsby 117 28 Vallentuna 32 12 Vaxholm 8 6 Värmdö 54 16 Österåker 52 21

Källa: Arbetsförmedlingen.

Uppåtgående kurva

Sedan förra sommaren har nyinskrivningarna på Arbetsförmedlingen sakta följt en uppåtgående kurva. I nuläget finns ingenting som tyder på att den skulle ta en annan bana.

Första veckan i mars skrev 2 140 stockholmare in sig på Arbetsförmedlingen. Sista veckan i mars hade antalet nyinskrivna ökat till 4 227.

Nyinskrivna i mars

Diagrammet visar utvecklingen av nyinskrivningar per vecka i mars 2019 och 2020 i Stockholms län.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Fördubbling i många kommuner

I alla länets 26 kommuner skrev fler in sig på Arbetsförmedlingen under vecka 13 i år i jämförelse med året innan. I Stockholms stad mer än fördubblades antalet nyinskrivningar från 618 förra året till 1 937 i år.

– De som blir arbetslösa är personer som har en gymnasie- eller högskoleutbildning och erfarenhet på arbetsmarknaden. Det ökar möjligheten att få tillbaka sitt jobb när krisen är över, säger Annika Sundén.

Här finns fortfarande jobb

I slutet av vecka 13 var totalt 52 459 personer i länet arbetslösa – det är 9 330 fler arbetslösa än vid samma tid i fjol. Hur många som kommer att bli av med jobbet på grund av coronaviruset är det ingen som vet. Enligt Arbetsförmedlingen beror det på hur länge smittan ger ekonomin feber och vilken effekt regeringens insatser får.

– Man får inte glömma att det fortfarande finns efterfrågan på arbetskraft – framför allt inom vård, omsorg och skola, men också kassapersonal och på lager, säger Annika Sundén.