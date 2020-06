”Jag tror att folk har börjat slappna av”

Haydar Rasouli, äger kiosken My way i Solna centrum. Den senaste tider har antalet kunder i butiken skjutit i höjden.

Det är inte längre öde på Solnas tunnelbanestationer.

På bara några veckor har resandet ökat med omkring 30 procent.

– Folk är mer avslappnade nu, säger Haydar Rasouli som driver t-banekiosken vid Solna centrum.

Haydar Rasouli spritar sina händer och ställer sig till rätta bakom plexiglaset. I dag kommer kunderna på löpande band.

– Det här är en bra dag, säger han.

Kunderna försvann

Han har drivit tunnelbanekiosken My way i Solna centrum i 14 år och har aldrig varit med om ett liknande försäljningstapp som det i slutet på mars. När Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kom förlorade han i princip alla sina kunder över en natt.

– Under april hade jag kanske tre eller fyra kunder i butiken. Jag gick från att dra in 25 000 per dag till 800 kronor, säger han.

Resandet ökar

Trots att Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar människor att undvika kollektivtrafiken har resandet i tunnelbanan ökat betydligt de senaste veckorna.

Från 6 april till 17 maj ökade antalet inpasserande till Solna centrum med 27 procent. Till Solna strand var ökningen ännu större, hela 39 procent.

– Jag tror att många har börjat slappna av. Även om folk fortfarande håller avstånd är det en stor förändring volymmässigt. Om det är bra eller dåligt vet jag inte, säger Haydar Rasouli som inte själv åker kollektivt.

Så mycket har resandet ökat på din station

Station Förändring i antal inpassager v.15-20 Abrahamsberg 34% Akalla 31% Alby 16% Alvik 27% Arlanda C -9% Aspudden 31% Axelsberg 23% Bagarmossen 25% Bandhagen 29% Barkarby 32% Bergshamra 34% Björkhagen 43% Blackeberg 32% Blåsut 29% Bredäng 25% Bro 33% Brommaplan 27% Bålsta 31% Danderyds sjukhus 33% Duvbo 42% Enskede gård 38% Farsta 21% Farsta strand 25% Farsta strand PEN 25% Fittja 15% Flemingsberg 11% Fridhemsplan 30% Fruängen 32% Gamla stan 32% Globen 26% Gubbängen 73% Gullmarsplan 27% Gärdet 36% Hagsätra 23% Hallonbergen 33% Hallunda 12% Hammarbyhöjden 35% Handen 23% Helenelund 30% Hjulsta 36% Hornstull 23% Huddinge 34% Husby 16% Huvudsta 26% Hägerstensåsen 22% Häggvik 41% Hässelby gård 26% Hässelby strand 28% Högdalen 18% Hökarängen 19% Hötorget 40% Islandstorget 47% Jakobsberg 29% Jordbro 17% Kallhäll 28% Karlaplan 39% Kista 24% Kristineberg 22% Kungsträdgården 19% Kungsängen 27% Kärrtorp 30% Liljeholmen 26% Mariatorget 32% Masmo 24% Medborgarplatsen 23% Midsommarkransen 24% Mälarhöjden 28% Märsta 28% Mörby centrum 31% Norrviken 32% Norsborg 19% Näckrosen 30% Odenplan 46% Rinkeby 27% Rissne 34% Ropsten 30% Rosersberg 23% Rotebro 33% Råcksta 34% Rådhuset 33% Rådmansgatan 49% Rågsved 23% Rönninge 29% S:t Eriksplan 32% Sandsborg 28% Skanstull 29% Skarpnäck 28% Skogskyrkogården 18% Skogås 23% Skärholmen 14% Skärmarbrink 21% Slussen 23% Sockenplan 71% Sollentuna 27% Solna 26% Solna centrum 27% Solna strand 39% Spånga 38% Stadion 55% Stadshagen 34% Stockholm City 22% Stockholm Odenplan 39% Stockholms södra 19% Stora mossen 38% Stureby 31% Stuvsta 32% Sundbyberg 31% Sundbybergs centrum 22% Svedmyra 16% Sätra 37% Södertälje hamn 13% T-Centralen 24% Tallkrogen 26% Tekniska högskolan 40% Telefonplan 43% Tensta 23% Thorildsplan 44% Trångsund 27% Tullinge 21% Tumba 21% Ulriksdal 27% Universitetet 35% Upplands Väsby 22% Vega 29% Vårberg 27% Vårby gård 27% Vällingby 26% Västertorp 28% Västra skogen 27% Zinkensdamm 32% Åkeshov 47% Årstaberg 27% Älvsjö 30% Ängbyplan 28% Örnsberg 13% Östermalmstorg 37% Östertälje 34%

Förändring i antal inpassager per station (tunnelbana och pendeltåg), mellan vecka 15 och vecka 20, i procent. OBS: Preliminära siffror för vecka 20. Siffrorna visar endast resor från respektive station. Hur många som reser till stationerna framgår inte av statistiken. Veckosiffrorna gäller måndag till lördag eftersom inte söndagens siffror fanns tillgängliga när denna artikel publicerades. Källa: Trafikförvaltningen Region Stockholm

Fortfarande låga nivåer

Även om resandet ökar ligger det fortfarande på låga nivåer, visar siffrorna från SL. Minst reste vi vecka 15 i år då resenärerna var färre än en tredjedel mot förra året.