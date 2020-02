Tyresö fick 300 fler invånare 2019

Det bodde 48 333 invånare i Tyresö kommun vid årsskiftet.



På ett år har Tyresös befolkning vuxit med 329 personer. Det visar ny statistik.

Det är mindre än vad befolkningen brukar öka.



Vid årsskiftet bodde 48 333 personer i Tyresö, enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

En tillbakablick på 2000-talet visar att att befolkningen i Tyresö har ökat med mellan 200 och 1100 personer per år.

Två år under perioden har folkökningen varit mindre än den under 2019. Under ytterligare några år har den landat mellan 300 och 400.

Så har Tyresö vuxit

Folkökningen i kommunen respektive år. Källa: Statistiska Centralbyrån

Befolkningen i Stockholms län växte med cirka 33 000 personer under 2019.

Fem kommuner hade under året en mindre befolkningsökning än Tyresö. Tre av dem hade färre invånare i slutet av året än i början: Vaxholm, Salem och Danderyd.

Tyresö placerar sig i mitten

Kommun Folkmängd Folkökning Stockholm 974073 11919 Huddinge 112848 1126 Nacka 105189 1533 Södertälje 98979 1598 Botkyrka 94606 1500 Haninge 92095 2106 Solna 82429 1479 Järfälla 79990 1510 Sollentuna 73857 1329 Täby 71874 477 Norrtälje 62622 853 Sundbyberg 52414 1850 Sigtuna 48964 834 Tyresö 48333 329 Lidingö 48123 305 Upplands Väsby 46786 1243 Österåker 45574 743 Värmdö 45000 603 Vallentuna 34090 658 Danderyd 32857 −330 Upplands-Bro 29346 590 Ekerö 28690 382 Nynäshamn 28575 285 Salem 16750 −36 Vaxholm 12003 −20 Nykvarn 11014 91

Så många bodde i länets kommuner 31 december 2019: Källa: Statistiska Centralbyrån

Statistiken för 2019 visar att fler flyttar till Tyresö än från kommunen, även om skillnaden är knapp. De flesta flyttar inom länet.

Siffrorna visar också att fler föds än dör, vilket är fallet i majoriteten av kommunerna i länet.

14 000 fler invånare sedan 1990

Folkmängden i Tyresö respektive år. Källa: Statistiska Centralbyrån