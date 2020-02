Nu börjar sportlovet i Värmdö – det här kan du göra

Vi listar aktiviteterna för sportlovet.

Publicerad

Hundsport, parkour och animationsverkstad är några av de aktiviteterna som finns att göra under sportlovet. Här finns mer inspiration till vad du kan göra.

Friluftsaktiviteter

Testa på hundsport

Vad? Föreningen Värmdö Hundungdom erbjuder en dag full av aktiviteter för dig med hund. Under dagen finns möjlighet att testa på rallylydnad, freestyle/tricks och agility. Om vädret blir dåligt blir det nosövningar istället för agility. För barn mellan 8-15 år.

När? 26 februari, klockan 10-13.

Var? Poseidons väg 1, Mölnvik

Pris? 100 kr. Lunch ingår.

Funkisfiske

Vad? Fiskedag för barn från Kullsvedsskolan vid Mellansjön vid Malma kvarn.

När? 25 februari, klockan 09.30-13.30.

Var? Mellansjön vid Malma kvarn

Pris? Gratis.

Dagläger på Nysveds gård

Vad? Nysveds gård anordnar ridläger för olika åldrar och delar in grupper efter erfarenhet. På lägret kommer du få rida ut i skogen, köra ponny med vagn och ta hand om och mata gårdens alla djur. För barn och unga från 5 år.

När? 24-27 februari, klockan 9-15.

Var? Nysveds gård.

Pris? 2600 kronor. Mellanmål ingår, medtag egen lunch.

Idrottsaktiviteter

Öppet hus på Ösbyhallen

Vad? För den som vill prova på parkour och annat är det öppet hus på Ösbyhallen under sportlovet. På torsdagen och fredagen blir det klättervägg, hinderbana och parkourbana. Under lördagen är det ”glow in the dark”-parkour från klockan 19-22.

När? 27-28 februari, klockan 09.30-11.30 och 12.30-15.30. ”Glow in the dark”-parkour, klockan 19-22 på lördagen.

Var? Ösbyhallen.

Pris? Gratis.

Åka skridskor och spela bandy

Vad? Uterinken på Ekvallens IP är öppen för egen åkning. Olika tider för åkning med eller utan klubba.

När? Se tider här.

Var? Ekvallens IP.

Pris? Gratis.

Kulturaktiviteter

Måleriverkstad

Vad? På Artipelag får du måla med inspiration från gåtfulla berättelser och utställningen Fredrik Roos stipendium – Siri Elfhag. Passar barn från 7 år.

När? 24 feb-1 mars, klockan 11.30.

Var? Artipelag

Pris? Gratis.

Animationsverkstad

Vad? För den som är sugen på att testa att animera får man här testa på den enkla metoden ”cut out”-animation på Gustavsbergs bibliotek. Från 7 år.

När? 24 februari, klockan 13-15

Var? Gustavsbergs bibliotek

Pris? Gratis.