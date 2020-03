Coronaviruset

De uppmanar Haningeborna att stötta dem fullt ut

Hotelldirektör Carina Svedin på Hotell Quality Winn räcker över en takeaway-påse inne på hotellet.

Hotellen, restaurangerna, Haninge centrum och kulturevenemangen i Haninge uppmanar nu kunderna att stötta dem mer än någonsin.

– Det är ett extremt ansträngt läge – vi behöver all hjälp vi kan få. Det kommer en tid efter corona, säger Carina Svedin på Quality hotell winn.

Quality hotell winn med 126 hotellrum, restaurang och bar mitt i Haninge är en av de mest drabbade verksamheterna i Haninge till följd av coronavirusets spridning.

Hotellet, som är beroende av sina inresande gäster, har i princip fått alla kommande konferens- och hotellbokningar avbokade i följderna av coronaviruset.

Vi vill kunna erbjuda ett fullt rustat hotell när detta är över Carina Svedin, hotelldirektör

Mitt i träffar hotelldirektören Carina Svedin när hon gör i ordning en lunchpåse mellan ett av många krismöten mitt i veckan. Hon vädjar till Haningeborna att stötta hotellet.

Både frukost- och lunchbufféerna är tillfälligt borttagna, men man hoppas få in helt nödvändiga slantar på andra sätt.

Hotellets räddning i elfte timmen blir kanske just take away från lunchen och middagen. Avhämtning är något som även andra restauranger och pizzerior i Haninge hoppas ska rädda ekonomin.

– Vi har både avhämtning för lunch och middag, och uppmanar folk att köpa med sig både dagar och kvällar, säger Carina Svedin.

Över hela landet hörs larmen från hotell- och besöksnäringen. I Haninge stretar ledningen dock på hårt.

Erbjuder evakueringsboenden

Enligt Carina Svedin har hotellet vidtagit stora försiktighetsåtgärder när det gäller hygienen och rutiner. Så länge möten får hållas välkomnar de bokningar.

– Vi kan också erbjuda evakueringsboenden eller tillfälliga kontor. Det är ett extremt ansträngt läge nu, en situation som vi delar med alla branschkollegor, säger Carina Svedin.

Hon förhandlar med facket och gör allt hon kan för att det inte ska gå till uppsägningar, säger hon.

– Men vi behöver all hjälp och stöttning vi kan få av kunder och lokalborna. Vi vill kunna erbjuda ett fullt rustat hotell när detta är över.

Hotellet ägs av Winn Hotel Group-koncernen där de samlade hotellen är franchisetagare till Petter Stordalens koncern Nordic Choice Hotels, där 4 500 personer nu varslas i Sverige, skriver Dagens industri på onsdagen.

Bland de renodlade restaurangerna i Haninge är läget också kritiskt på sina håll och man letar kreativa lösningar.

Vi ger inte upp, vi måste vara kreativa Carlo Taccola, ägare av Vegabaren

På klassiska Vegabaren och Vega stadshotell har kunderna minskat rejält på kvällarna på bara två dagar, säger ägaren Carlo Taccola.

Han uppmanar alla, stammisar som andra, att komma och ta med sig mat.

– Vi har tappat 20 procent av lunchkunderna och 50 procent av kvällsgästerna. Vi skulle haft konferens här hela veckan, men den har bokats av, säger Carlo Taccola.

Han är dock hoppfull kring att de får in en stabil långbokning vid hotellet.

– Vi ger inte upp, vi måste vara kreativa. Läget är inte extremt illa än. Men vi måste ju betala lön till våra anställda. Fortsätter kurvan blir det tufft och det kan tvinga oss att sänka öppettiderna. Men vi kämpar på, säger Carlo Taccola.

Besöken i centrum minskar inte dramatiskt

I Haninge centrum har ägarna Grosvenor minskat öppettiderna förutom inom dagligvarubutikerna.

– Det är för tidigt att säga något om besöksstatistiken, men självklart är det välkommet för alla verksamheterna i centrum om lokalsamhället stöttar butikerna, säger Claes Delin hos centrumledningens kommunikationsbyrå.

Vad gör du för att stötta Haninge under coronakrisen? Vill du tipsa om någon som gör en god insats eller har tagit ett bra initiativ? Tipsa på haninge@mitti.se