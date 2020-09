Utredningen av polisen efter dödsolyckan i Täby nedlagd

Mopedbilen slungades in i ett högt staket.

Förundersökningen gällande polisens roll i samband med dödsolyckan i Täby har lagts ned. Åklagaren menar att polisen som körde inte kan läggas till last för olyckan som ledde till att en ung flicka avled.

Den 2 augusti krockade en polisbil under utryckning med en mopedbil i Täby. Mopedbilen for in i ett högt staket och två ungdomar skadades allvarligt och den tredje, en flicka, avled.

Polisutredningen mot de två andra ungdomarna i mopedbilen fortsätter.

Men när det kommer till utredningen mot polisen så har åklagare nu bestämt att lägga ner den.

– Min bedömning är att nu redovisade omständigheter inte visar att någon straffbar oaktsamhet kan läggas föraren av polisbilen till last. Förundersökningen ska därför läggas ned, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren i ett pressmeddelande.

Inte iakttagit väjningsplikten

Poliserna svarade på ett larm angående ett villainbrott i närheten. De hade enbart ljussirenerna på och kom i hög hastighet när de krockade med mopedbilen.

Enligt utredningen ska orsaken till att olyckan ha skett varit att mopedbilen inte iakttagit väjningsplikten. Båda poliserna och vittnen har förhörts under utredningens gång.

Utredningen visar också att det inte var fel på varken polisbilen eller mopedbilen.