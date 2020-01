Polisen efter senaste sprängningarna: ”Allt är av intresse”

Polisen letar vittnen efter sprängningarna i Husby och Kista.

Sprängningarna fortsätter i Stockholm.

Polisen talar om ett ansträngt läge – men ingen kris.

Nu söker de vittnen. Och allt är av intresse.

Natten till tisdag skedde två explosioner, en på Tönsbergsgatan i Husby och en på Sorögatan i Kista.

På eftermiddagen samma dag besökte polischefen Anders Rissel området för att svara på frågor.

– Vi försöker få en samlad bild. Vi har hört om hur någon sprang från platsen på Sorögatan och körde i väg i en bil. Vi är såklart oerhört angelägna om att få in uppgifter från människor som kan ha sett vad som helst under den tiden, sa han till Mitt i:s reporter på plats i Husby.

Allt är av intresse. Polisen tar hellre in för mycket och sållar i jakt på den eller dem som ligger bakom sprängdådet.

Så sent som igår sa polisen att det inte behövs förstärkning trots alla uppmärksammade brott som skett förra veckan och som nu fortsätter. Ser läget annorlunda ut nu?

– Vi har inte begärt förstärkning. Men det är ett ansträngt läge, säger Anders Rissel.

Tung inledning på 2020 för polisen

Trots den tunga starten på året, med dubbelmord i Vallentuna, sprängningar i Järfälla och på Östermalm samt dödsskjutningar i bland annat Jordbro och Huddinge sa polisen i en SVT-intervju att de inte kommer att begära någon förstärkning.

– Som det ser ut nu så är vi inte i någon våldsspiral. Brottsligheten går i vågor. Vi får se hur läget utvecklar sig, har polisen Robert Karlsson sagt till SVT.